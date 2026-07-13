En el Congreso, piden a Tlajomulco que atienda problemas de bacheo, alumbrado y limpieza de canales

Imagen del fraccionamiento Silos. Piden tapar baches y recoger residuos que duran semanas.

Vecinos de colonias y fraccionamientos de Tlajomulco solicitaron a la diputada de Futuro, Mariana Casillas Guerrero, que se atiendan diversos problemas de alumbrado público, residuos que no se recogen durante semanas, baches en las calles y juegos infantiles en mal estado.

En la sesión del Congreso, la legisladora solicitó que se aprobaran tres acuerdos legislativos relativos a pedirle al Ayuntamiento de Tlajomulco, que atendiera esos problemas. Sin embargo, salvo en un caso, los otros acuerdos fueron rechazados por diputados de MC.

La legisladora Mariana Guerrero reclamó que el gobierno de Tlajomulco no atienda las quejas de vecinos en Villas Terranova, Silos y el fraccionamiento Chivas de la colonia Alameda.

“En este caso abordamos problemas del fraccionamiento Villas Terranova, Chivas, Santa Cruz del Valle y Silos, que aunque coinciden en muchos de los problemas, en estos casos fueron sobre el tema del paso de la recurrencia del transporte público, la pavimentación de vías de acceso, desazolve de alcantarillas, podas preventivas y una fumigación preventiva sobre el tema del dengue, sobre todo, en el fraccionamiento Chivas, que tienen la parte de atrás, tienen un río y un canal que concentra aguas residuales y tienen mucho mosquito del dengue que está afectando la salud de las comunidades”, explicó.

Mariana Casillas explicó que en las visitas que hace a esos fraccionamientos y colonias, situados por el corredor de la carretera a Chapala, los colonos le hacen reportes de los problemas cotidianos que viven.

Reconoció que ni al Congreso ni a los legisladores les atañen resolver esos problemas, pero sí ser el conducto para que el gobierno municipal los atienda. Por eso, señaló que no está de acuerdo en que los legisladores de MC se hayan opuesto a que se hagan las solicitudes de atención al alcalde Gerardo Quirino Velázquez.

“Obviamente esto nos parece de una profunda insensibilidad por parte de la bancada del oficialismo de Movimiento Ciudadano, ya que ellos desde hace más de 20 años gobiernan el municipio y todas estas problemáticas deberìan se de interés prioritario para ellos”, dijo.

En Villas Terranova, se solicita que se instale alumbrado en el parque situado en la calle Circuito Toronto, que se revisen los juegos infantiles y el equipamiento deportivo. También piden alumbrado público alrededor la Escuela Secundaria Técnica número 175.

En el fraccionamiento Silos, el bacheo es insuficiente, falta alumbrado público y piden que mejore la recolección de residuos. Desde el 12 de junio, hay montañas de basura en las calles López de Herrera y Baltazar Echave, finalizó.