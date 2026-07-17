Cocodrilos en laguna de Magdalena fueron llevados por la mafia para desaparecer cuerpos, afirma colectivo

Bombero de Magdalena posa con el cocodrilo atrapado el 15 de julio. Crédito de fotografía: Facebook Charly Saucedo TV

La estancia de un cocodrilo de dos metros de largo en la laguna de La Quemada u Ojo Zarco, del municipio de Magdalena, atrapado el pasado 15 de julio, así como la de otro reptil de la misma especie, pero de una longitud de 1.35 metros, capturado en marzo, se debe a que integrantes de la delincuencia organizada los echaron a esas aguas para que devoraran los cuerpos de personas a quienes han desaparecido en la zona.

El Colectivo Buscando Corazones en Jalisco asegura que esa información le fue proporcionada de manera anónima y que desde hace tiempo la hizo saber a las autoridades.

Ivón Gutiérrez, líder del colectivo de búsqueda de desaparecidos, señaló a La Crónica de Hoy Jalisco, que los pobladores han avistado más reptiles y que a las orillas de la laguna se han encontrado zapatos y ropa.

Ella busca al padre de su hija, de nombre José Alfredo Carrillo Orozco, desaparecido desde el 27 de agosto del 2022 en Tequila, “y justamente ahí en ese punto (la laguna) ahí dio su ultima posición el (teléfono) celular, su última ubicación ahí marcó la sábana de llamadas” enfatizó Ivón Gutiérrez, quien sostiene que los restos del hombre al que busca podrían haber sido arrojados a ese embalse.

El teléfono de José Alfredo marcó como última ubicación la presa en donde han sido atrapados cocodrilos

“Ahí van en la noche y avientan bolsas; entran carros de reversa”, agregó la líder buscadora al señalar que pobladores se han dado cuenta que de manera sospechosa, desconocidos arrojan envoltorios a las aguas de la presa.

Indicó que las indagatorias sobre la desaparición de José Alfredo Carrillo están a cargo de la Fiscalía Regional de la Zona Valles y que ella ha proporcionado información al Ministerio Público, pero poco es lo que se ha podido hacer en la localización del padre de su hija.

También afirmó que a la zona se han presentado la Comisión Estatal de Búsqueda, la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco -que por cierto le reconoció que el hábitat nada tiene que ver con los lugares en los que los cocodrilos por su naturaleza deben estar- y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Indicó que tras la visita se dejaron trampas tendientes a atrapar a los reptiles, sin embargo, no sirvieron de mucho.

Fue en el pasado mes de marzo y luego este miércoles 15 de julio, que elementos de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Magdalena (PCyBM), por sus propios medios y con apoyo de los pobladores de La Quemada y Ojo Zarco, capturaron a un par de reptiles, tras los reportes de avistamientos.

FISCALÍA NI NIEGA NI CONFIRMA

Consultada sobre la presunción de que los cocodrilos atrapados en la laguna de La Quemada, pudieron haber sido echados ahí por la delincuencia organizada para devorar cadáveres de personas desaparecidas, la Fiscalía de Jalisco respondió a través de su oficina de Comunicación Social, que no contaba con ninguna postura en torno al caso.