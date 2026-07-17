Vacaciones de verano y lluvias elevan hasta 20% el riesgo de accidentes en Jalisco: SSJ

Ante el inicio del periodo vacacional de verano, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), a través del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (CEPAJ) y del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), hizo un llamado a la población a reforzar las medidas de prevención para evitar accidentes en el hogar, carreteras, espacios públicos y centros recreativos.

Las autoridades advirtieron que durante esta temporada los accidentes pueden incrementarse hasta en un 20 por ciento, debido a que las vacaciones escolares coinciden con la temporada de lluvias, lo que incrementa los riesgos tanto para quienes permanecen en casa como para quienes salen de viaje.

El director general del CEPAJ, Ricardo Gonzalo Sánchez Mendoza, explicó que el verano representa uno de los periodos de mayor riesgo para las familias jaliscienses, ya que niñas y niños pasan más tiempo en casa y las condiciones climáticas favorecen la ocurrencia de incidentes.

Para prevenir accidentes domésticos, el funcionario recomendó mantener fuera del alcance de los menores sustancias tóxicas o corrosivas, desconectar los aparatos eléctricos durante tormentas, evitar dejar recipientes con agua accesibles para niñas y niños, mantener cubiertos pozos y aljibes, retirar cubetas o tinas con agua y evitar que los menores tengan acceso a ollas o recipientes con líquidos calientes.

En caso de viajar por carretera, el CEPAJ exhortó a revisar las condiciones mecánicas del vehículo antes de salir, utilizar siempre el cinturón de seguridad, evitar el sobrecupo, emplear sillas porta infantes para menores de tres años, llevar un botiquín de primeros auxilios y no conducir bajo los efectos del alcohol.

Para quienes visiten playas, albercas, lagos o ríos, la dependencia recomendó no consumir bebidas alcohólicas al nadar o realizar actividades acuáticas, supervisar en todo momento a niñas y niños, mantenerse hidratados, usar ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Asimismo, llamó a peatones, ciclistas y automovilistas a respetar las señales de tránsito, utilizar casco al conducir bicicleta o motocicleta, evitar el uso del teléfono celular mientras caminan o manejan y conservar una distancia segura entre vehículos.

En centros recreativos, las autoridades recomendaron seguir las indicaciones de los salvavidas, no ingresar a zonas no vigiladas, evitar correr alrededor de las albercas y ubicar previamente los puntos de atención médica.

La SSJ recordó que, ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse al número 911 o acudir a la unidad de salud más cercana.

Como parte del Operativo Verano Salud 2026, el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) mantiene activo las 24 horas del día el despacho de ambulancias en la Zona Metropolitana de Guadalajara, además de la operación permanente del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), con personal médico y de enfermería especializado para atender emergencias durante el periodo vacacional.