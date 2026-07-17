Entra en operación la primera planta potabilizadora móvil para reforzar el abasto de agua potable en el AMG

Con el objetivo de garantizar el acceso a agua potable de calidad mientras avanzan las obras de modernización del sistema hidráulico, el Gobierno de Jalisco puso en marcha la primera planta potabilizadora móvil de la Comisión Estatal del Agua (CEA), como parte de las acciones inmediatas del Plan Integral Hídrico.

Plata potabilizaroda móvil, una de las acciones inmediatas contempladas en el Plan Integral Hídrico (ALICIA REYES )

La unidad inició operaciones en la colonia El Sauz, un punto ubicado entre Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque y Zapopan, identificado como una de las zonas con mayor número de reportes ciudadanos relacionados con la calidad del agua.

Esta planta representa la primera de un total de 40 unidades móviles que serán desplegadas de forma gradual en distintas colonias del Área Metropolitana de Guadalajara, priorizando aquellas donde se detecten mayores necesidades, con base en análisis técnicos y reportes ciudadanos.

Plata potabilizaroda móvil, una de las acciones inmediatas contempladas en el Plan Integral Hídrico (ALICIA REYES )

Las autoridades señalaron que esta estrategia complementa las obras de infraestructura que actualmente se realizan para resolver de manera estructural los problemas del suministro y la calidad del agua, entre ellas la construcción del nuevo Tren de Potabilización de la Planta Potabilizadora No. 1 y la reconversión de esta instalación.

La planta móvil permanecerá inicialmente en El Sauz y posteriormente recorrerá otros puntos del Área Metropolitana de Guadalajara bajo un esquema itinerante. Los siguientes destinos serán anunciados a través de los canales oficiales del Gobierno de Jalisco.

Plata potabilizaroda móvil, una de las acciones inmediatas contempladas en el Plan Integral Hídrico (ALICIA REYES )

El equipo es operado por dos especialistas y tiene capacidad para producir hasta mil 500 garrafones de 20 litros de agua potable por jornada. El proceso incorpora etapas de sedimentación y filtración mediante filtros de arena, lo que permite obtener agua apta para consumo humano conforme a los parámetros de calidad establecidos.

Con esta medida, el Gobierno del Estado busca ofrecer una solución inmediata a las colonias con mayores afectaciones mientras continúan las inversiones para modernizar la infraestructura hidráulica y fortalecer el abastecimiento de agua potable en la metrópoli.

Plata potabilizaroda móvil, una de las acciones inmediatas contempladas en el Plan Integral Hídrico (ALICIA REYES )

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