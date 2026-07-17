Hospital móvil “Firulais” lleva servicios veterinarios gratuitos a 31 colonias de Guadalajara

Con el objetivo de acercar servicios veterinarios gratuitos a las familias y promover la tenencia responsable de mascotas, el Gobierno de Guadalajara mantiene en operación el Hospital móvil “Firulais”, que durante el primer semestre de 2026 ha recorrido 31 colonias de la ciudad.

A través de este programa, la Dirección de Bienestar Animal ha realizado mil 321 cirugías de esterilización, además de complementar la atención que se brinda de forma permanente en sus tres módulos fijos.

Las jornadas se enfocan principalmente en colonias donde existe una mayor población de perros y gatos en situación de calle, así como en zonas donde las familias tienen un acceso limitado a servicios veterinarios particulares.

El director de Bienestar Animal, Guillermo Korkowski, explicó que este proyecto responde al compromiso de la alcaldesa Verónica Delgadillo de acercar los servicios de la dependencia a las colonias más alejadas de los módulos fijos y a aquellas donde se ha detectado un mayor número de animales en abandono.

Asimismo, señaló que muchas de las jornadas se organizan a partir de las solicitudes que realizan los vecinos durante los Martes Comunitarios o mediante la coordinación con líderes vecinales, quienes apoyan en la difusión de las campañas y el registro de las mascotas.

Además de contribuir al control de la sobrepoblación de perros y gatos, el programa representa un ahorro importante para la economía familiar. De acuerdo con la dependencia, una esterilización en una clínica veterinaria privada puede costar desde 500 o 600 pesos en gatos, alrededor de mil 200 pesos en perros pequeños y alcanzar entre 4 mil y 5 mil pesos en animales de mayor tamaño.

Korkowski invitó a la ciudadanía a aprovechar este servicio gratuito, el cual es realizado por médicos veterinarios especializados y busca fomentar la responsabilidad de los dueños de mascotas.

La duración de las jornadas depende de la demanda registrada en cada colonia. En algunos casos, el Hospital móvil permanece varios días o hasta una semana, con un promedio mínimo de 20 esterilizaciones diarias.

Además de las cirugías, el Hospital “Firulais” ofrece sin costo vacunación, desparasitación y consultas veterinarias.

Para acceder a los servicios, las mascotas deben tener más de seis meses de edad, acudir limpias, libres de parásitos externos y, en el caso de las hembras, no encontrarse en celo, gestación o periodo de lactancia.

Las personas interesadas pueden solicitar información y registrarse para las próximas campañas mediante el Centro de Control Animal, a través del teléfono y WhatsApp 33 1201 8425, así como con los líderes vecinales que participan en la organización de las jornadas.

Con este programa, el Gobierno de Guadalajara busca fortalecer el bienestar animal, prevenir la reproducción descontrolada de perros y gatos y facilitar el acceso de las familias tapatías a servicios veterinarios gratuitos y de calidad.