DIF Zapopan lanza SofIA, asistente virtual con inteligencia artificial para orientar a la ciudadanía

Con el objetivo de facilitar el acceso a los servicios públicos mediante el uso de la tecnología, el Sistema DIF Zapopan presentó SofIA, un asistente virtual desarrollado con inteligencia artificial que brindará información sobre los programas, trámites y servicios que ofrece la institución.

La herramienta estará disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, en el portal oficial del DIF Zapopan. Su función será orientar a las y los usuarios sobre requisitos, costos, horarios, ubicaciones y datos de contacto, con el propósito de agilizar la atención y reducir los tiempos de espera.

Durante la presentación, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, destacó que SofIA forma parte de la estrategia de innovación institucional para modernizar los servicios públicos y acercarlos a la ciudadanía.

“Esta herramienta es mucho más que un chatbot. SofIA representa nuestra manera de entender el servicio público; representa la tecnología puesta al servicio de las personas y nos ayuda a ser un Gobierno Cercano, que pone toda la información del DIF Zapopan a tan solo un clic de distancia”, afirmó.

Por su parte, la presidenta del Patronato del DIF Zapopan, Michelle Greicha Frangie, señaló que el asistente virtual permitirá que más personas conozcan los apoyos que ofrece la institución y puedan acceder a ellos con mayor facilidad.

Añadió que el objetivo es difundir el trabajo que realiza el organismo para que los programas lleguen a quienes más los necesitan.

En tanto, la directora general del DIF Zapopan, Karla Guillermina Segura Juárez, resaltó la importancia de incorporar herramientas tecnológicas para mejorar la atención ciudadana y aprovechar el potencial de la inteligencia artificial en beneficio de la población.

SofIA concentra información de 79 trámites y servicios pertenecientes a seis direcciones y 22 departamentos del DIF Zapopan, permitiendo a los usuarios consultar la información oficial de manera inmediata.

El asistente virtual fue desarrollado por personal del propio DIF Zapopan con el respaldo técnico del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación (C5) Zapopan, como parte de la estrategia de transformación digital del Gobierno municipal.

Las autoridades precisaron que las respuestas del chatbot estarán limitadas a la base de conocimientos institucional, con el fin de garantizar que la información proporcionada sea oficial, actualizada y confiable.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Zapopan busca fortalecer la atención ciudadana mediante herramientas digitales que hagan más accesibles, ágiles y eficientes los servicios que ofrece el Sistema DIF a las familias del municipio.