Conoce la La Cafetería Zapopan, un nuevo escaparate para impulsar a emprendedores locales

La estrategia de impulso al emprendimiento del Gobierno de Zapopan sumó un nuevo espacio con la inauguración de La Cafetería Zapopan, un concepto que no solo ofrece alimentos y bebidas, sino que también funciona como un punto permanente para exhibir y comercializar productos elaborados por emprendedoras y emprendedores del municipio.

La Cafetería Zapopan

Ubicada dentro del Parque de las Niñas y los Niños, junto al Centro Integral de Servicios de Zapopan (CISZ), la cafetería se integra a la red conformada por Tienda Zapopan y los Kioscos Zapopan, consolidando un modelo que busca fortalecer el consumo local, generar ingresos y crear nuevas oportunidades de empleo para pequeños negocios.

Durante la inauguración, el presidente municipal Juan José Frangie Saade destacó que este proyecto responde a una necesidad frecuente de quienes inician un negocio: reducir los costos fijos, como rentas y servicios, para que puedan concentrarse en hacer crecer sus emprendimientos. Añadió que el municipio apuesta por generar empleo mediante el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los egresados de las Academias Municipales.

La Cafetería Zapopan

Por su parte, Salvador Villaseñor Aldama, coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, informó que la estrategia ya ha beneficiado a más de 800 productores y que la nueva cafetería amplía los canales de distribución para productos elaborados en Zapopan. Explicó que incluso el café que se sirve es tostado y procesado por emprendedores locales, aunque el grano proviene de Veracruz.

La Cafetería Zapopan

La responsable de Tiendas, Kioscos y Cafetería Zapopan, Grecia Moya Mora, señaló que el gobierno municipal busca convertirse en un facilitador para quienes desean emprender. Resaltó que la ubicación del proyecto permitirá que miles de personas que diariamente acuden al CISZ por trámites conozcan y consuman productos locales.

En tanto, el director de Obras Públicas, Álvaro Orozco Gutiérrez, recordó que el espacio donde hoy opera la cafetería anteriormente albergaba vehículos abandonados y destacó que la intervención forma parte de la transformación del Parque de las Niñas y los Niños, considerado uno de los espacios públicos más representativos del municipio. El parque, inaugurado en 2021, cuenta con más de 53 mil metros cuadrados, áreas recreativas, deportivas y culturales, y ha sido reconocido como un referente en la recuperación del espacio público y la convivencia familiar.

La Cafetería Zapopan

La iniciativa también representa una oportunidad para que más emprendedores accedan a espacios de venta sin asumir los altos costos de un establecimiento comercial. Actualmente, la comunidad vinculada a este programa supera las mil 500 personas inscritas, mientras que más de 600 solicitudes fueron registradas para participar en La Cafetería Zapopan.

Con este proyecto, el Gobierno de Zapopan fortalece una estrategia que busca convertir los espacios públicos en motores de desarrollo económico local, acercando a consumidores y productores en un mismo lugar y promoviendo el crecimiento de negocios con identidad zapopana.