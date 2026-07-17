Movilización en centro comercial de Tlajomulco: cae criminal buscado en EU

Policía de Jalisco detuvo a fugitivo de los EU

Estuvo prófugo de la justicia norteamericana durante casi 30 años pero la Policía de Jalisco lo recapturó; se trata de un hombre considerado como objetivo mayor por haberse fugado de una prisión federal en California.

La Secretaría de Seguridad Jalisco (SSJ) informó que “derivado de labores de inteligencia, con el uso de la Unidad de Drones y el C2 Móvil Cybertruck”, se rastreó y localizó a Micha “N”, de 49 años de edad, quien se había cambiado el nombre por el de Miguel “N”.

Su reaprehensión fue concretada en respuesta a una solicitud de apoyo emitida por parte de la agencia federal estadounidense U.S. Marshals.

“De acuerdo con el reporte, el objetivo prioritario había escapado de una prisión en California, donde cumplía una condena por el delito de violación, hecho por el que además contaba con orden de aprehensión por el delito de escape de institución penal”, indicó la SSJ.

Afirmó que la Comisaría de Inteligencia y el personal de la Policía Cibernética establecieron que el objetivo “podría estar ocultándose en el Área Metropolitana de Guadalajara, y mediante una sincronización operativa multiplataforma, establecieron los puntos que presuntamente frecuentaba”.

El fugitivo fue capturado en un centro comercial

Mediante un despliegue de las unidades de Drones y C2 Móvil Cybertruck, así como el Escuadrón Aerotáctico Titán, el sujeto fue ubicado en una zona comercial de las avenidas López Mateos y El Palomar, en Tlajomulco de Zúñiga.

Las autoridades estatales corroboraron la identidad del prófugo y procedieron a llevar al Instituto Nacional de Migración (INM), para iniciar los trámites de traslado ante la corte del Distrito Este de California.