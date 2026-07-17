Jalisco consolida su liderazgo agroalimentario con un modelo nacional de sanidad e inocuidad

Jalisco, líder nacional en el sector agroalimentario, volvió a colocarse como referente del país al presentar el modelo de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA) durante el IV Congreso Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, donde fue reconocido como un caso de éxito por su estrategia para prevenir y reducir riesgos fitozoosanitarios y consolidar una política pública permanente en favor del campo.

Jalisco presenta modelo de sanidad agroalimentaria como caso de éxito nacional

La participación de la entidad por segundo año consecutivo en este encuentro, organizado por el Consejo Nacional Agropecuario, reafirma la importancia del estado en la producción de alimentos y en la implementación de acciones que permiten garantizar la calidad e inocuidad de los productos agroalimentarios, factores clave para abrir mercados nacionales e internacionales.

En representación del secretario de Agricultura de Jalisco, Eduardo Ron Ramos, el director general de la ASICA, Armando César López Amador, participó en el panel “El papel de los estados en la sanidad e inocuidad agroalimentaria. Casos de éxito”, donde destacó que la Agencia se ha consolidado como una institución de referencia nacional por su labor en la protección de la sanidad vegetal, la salud animal, acuícola y pesquera.

López Amador explicó que uno de los mayores logros de Jalisco ha sido convertir la sanidad e inocuidad agroalimentaria en una política pública permanente que trasciende administraciones gubernamentales, lo que ha permitido dar continuidad a las estrategias para proteger al sector agropecuario.

Jalisco presenta modelo de sanidad agroalimentaria como caso de éxito nacional

Añadió que el trabajo de la ASICA fortalece el patrimonio agroalimentario jalisciense mediante acciones permanentes de prevención, vigilancia y atención de riesgos fitozoosanitarios, además de impulsar la inocuidad de los alimentos que se producen en la entidad.

Entre las principales acciones que desarrolla la Agencia destacan las campañas de diagnóstico, inspección y vigilancia epidemiológica; programas de fomento y sustentabilidad; así como la supervisión del tránsito de animales, productos y subproductos de origen animal y vegetal a través de la Red Estatal de Puntos de Verificación e Inspección.

También brinda asesoría técnica para mejorar la inocuidad en los rastros municipales mediante la implementación de buenas prácticas y bienestar animal, además de promover el manejo adecuado de envases vacíos de agroquímicos.

Con este modelo, Jalisco fortalece su posición como la principal potencia agroalimentaria del país, al impulsar un campo más competitivo, sostenible y seguro, respaldado por políticas públicas que benefician tanto a las y los productores como a los consumidores de México y del extranjero.

Jalisco presenta modelo de sanidad agroalimentaria como caso de éxito nacional

PARA SABER

Jalisco es el único estado que cuenta con una Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. La ASICA inició operaciones en 2020, con fundamento en la Ley Agroalimentaria del Estado, publicada en 2019, consolidándose como un modelo institucional único en México.