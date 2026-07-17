La Contraloría estatal está lista para garantizar derecho de transparencia en Jalisco

Teresa Brito Serrano, contralora de Jalisco. La Agencia de Transparencia estará bajo su tutela.

Al aprobarse las leyes de Transparencia y la de Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, la Contraloría del Estado será el órgano garante para atender ambos temas cuando los ciudadanos presenten algún reclamo por negativa de información en el gobierno de Jalisco y los 125 ayuntamientos.

El gobernador Pablo Lemus propondrá al titular de la nueva Agencia Estatal de Transparencia y a sus dos vocales y esos nombramientos deberán ser respaldados con el voto calificado del Congreso, en fecha próxima. Esta Agencia estará bajo la tutela de la Contraloría.

Mediante un comunicado, la contralora estatal Teresa Brito Serrano, afirmó que la institución a su cargo está lista para operar y solicitará a la Secretaría Anticorrupción del gobierno federal tener pleno acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), así como coordinar acciones de capacitación para los sujetos obligados y la sociedad.

Teresa Brito Serrano informó que, desde el 16 de octubre de 2025, cuando por el decreto del Legislativo se designó a la Contraloría del Estado de Jalisco como autoridad garante local, se realizaron acciones preparatorias para el desempeño de la nueva función.

El 18 de diciembre de 2025 se firmó un convenio de colaboración con la Coordinación de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado, para mantener vigentes y en normalidad los esquemas de transparencia y protección de datos personales en todas sus dependencias.

Brito Serrano dijo que actualmente, están en integración los recursos de revisión recibidos por cuatro diversos medios, que son:

La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) —desde noviembre de 2025 a la fecha— Correo electrónico —autoridadgarante.ce@jalisco.gob.mx—3 Los presentados de manera física en Oficialía de Partes Los entregados por la Comisión Especial para Extinción del ITEI.

A la fecha, se tiene un total de 5 mil 065 recursos de revisión presentados ante la Contraloría del Estado, esto es, 2 mil 561 remitidos por el extinto ITEI, 2 mil 385 a través de la PNT, 95 por correo electrónico y 24 presenciales.

Del total, mil 449 recursos de revisión ya iniciaron y se encuentran integrados, mil 426 se han notificado a los sujetos obligados, y 27 cuentan con resolución.

Por otra parte, 92 recursos de revisión han sido desechados y hay en curso 100 juicios de amparo en materia de transparencia.

Es de recordar que en las reformas aprobadas se establecen ocho días hábiles para la entrega de información pública.