7 menores de edad desaparecidos en el AMG no figuran en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas

Personas Desaparecidas (IA)

Se han detectado inconsistencias en la actualización de datos de la plataforma del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en el que se reporta el total de casos a nivel nacional, por entidades y municipios; entre el 15 y el 19 de julio, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco recibió al menos 7 reportes de adolescentes de entre 14 y 19 años desaparecidos, casos que no figuran en las estadísticas nacionales.

A pesar de la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que establece que “en cuanto una autoridad recibe un reporte o denuncia, deberá notificar a la Fiscalía Especializada y a la Comisión Nacional de Búsqueda que activará acciones en paralelo”, esta homologación de información podría no estar funcionando.

O la federación podría estar omitiendo cifras.

Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas

Al consultar la plataforma y delimitar la búsqueda mediante los filtros de entidad federativa y rango de edad, arroja el encuentro de 0 resultados de casos en Jalisco.

Los menores desaparecidos fueron vistos por última vez en Zapopan, Tapalpa, Tlajomulco y Tonalá, aunque cuentan con fichas de búsqueda estatales y de distintos colectivos, sus búsquedas no han sido eficientadas por los protocolos nacionales.