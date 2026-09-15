La joyería también se piensa: Art Jewelry Week cierra su primera edición en Guadalajara

Guadalajara cerró una semana en la que la joyería dejó por un momento el escaparate y se instaló en museos, galerías y espacios culturales para ser mirada desde otro lugar. La primera edición de Art Jewelry Week Guadalajara concluyó con 735 asistentes, 44 artistas de México, Países Bajos, Estados Unidos, Japón y Colombia, y 184 piezas exhibidas durante seis días.

El encuentro, impulsado por Hard to Find, llegó a la ciudad con una pregunta sencilla, pero nada pequeña: ¿qué pasa cuando una joya deja de ser solamente un objeto para adornar y comienza a funcionar como una pieza de arte, una idea o incluso una forma de cuestionar lo que entendemos por belleza?

Art Jewelry Week Guadalajara

Una nueva conversación para una ciudad joyera

Para Paula Guzmán, cofundadora de Hard to Find y una de las principales impulsoras del encuentro, llevar esta plataforma a Guadalajara era una especie de deuda pendiente con la propia tradición de la ciudad.

“Esta Semana del Arte es sin duda un parteaguas. Si en el mundo desde hace 65 años se hacen exposiciones de este tipo, no era posible que la capital joyera de América Latina no tuviera una semana como esta”, señaló.

La elección de Guadalajara tampoco fue casual. La ciudad cuenta con una larga tradición joyera, pero Art Jewelry Week buscó ampliar esa historia hacia el diseño, el pensamiento y el arte contemporáneo.

La intención, explicó Guzmán, era construir una plataforma capaz de conectar a México con lo que sucede en otros circuitos internacionales de la joyería contemporánea y, al mismo tiempo, acercar estas propuestas a públicos que quizá nunca habían pensado en la joyería como una disciplina artística.

La primera edición continuó así la apuesta de Hard to Find, escuela que desde hace 13 años trabaja en la formación y difusión de la joyería de arte.

Art Jewelry Week Guadalajara

De la pieza al proceso

Durante seis días, Art Jewelry Week ocupó distintos espacios de Guadalajara con exposiciones, talleres, conferencias y encuentros alrededor de los procesos creativos.

Uno de los invitados principales fue el artista y joyero neerlandés Philip Sajet, quien impartió el taller The Necessity of the Ugly y ofreció la conferencia Why Jewelry is Art. El programa también incluyó las exposiciones At the Edge of Beauty, Desborde y NAO 4 — Inner Soul, esta última como parte del cierre en el Museo Panteón de Belén.

La propuesta buscó que el público no se quedara únicamente con la pieza terminada, sino que pudiera acercarse a las preguntas, materiales y decisiones que existen detrás de cada objeto.

En ese sentido, la semana puso sobre la mesa una idea que atraviesa buena parte de la joyería contemporánea: una pieza no necesariamente tiene que ser bella en el sentido tradicional, ni lujosa o perfecta, para provocar una reacción.

“La joyería no es necesaria para vivir, pero sí puede ser necesaria para sentir, expresar y transformar. Por eso, lo innecesario también puede ser esencial”, planteó Sajet durante su participación.

Art Jewelry Week Guadalajara

184 piezas, muchos lenguajes

Las 184 piezas exhibidas permitieron observar la amplitud de recursos con los que actualmente trabajan los artistas de esta disciplina.

Plata, cobre, acero, acero inoxidable, esmalte vítreo, resina, oro, latón, perlas, madera, pintura y pigmentos aparecieron en propuestas que también recurrieron a técnicas como el vaciado, el modelado en cera, la construcción, la forja y el esmaltado.

Más que una colección de objetos preciosos, el resultado fue un recorrido por distintas maneras de entender el cuerpo, la materia, el espacio y la identidad.

La diversidad también estuvo presente entre los participantes: 55 por ciento de los artistas fueron mujeres y 45 por ciento hombres, con propuestas provenientes de cinco países.

Art Jewelry Week Guadalajara

Lo que sigue

El balance de esta primera edición ya abrió la puerta a una segunda. Art Jewelry Week Guadalajara regresará en 2027, adelantó Oswaldo Ibarra, cofundador de Hard to Find.

La intención será crecer en participación internacional, ampliar la convocatoria para artistas y profundizar el vínculo entre la joyería y el arte contemporáneo.

“Nos interesa crecer en relevancia: traer voces importantes, generar oportunidades para artistas mexicanos y latinoamericanos y hacer que Guadalajara se convierta, cada año durante Art Jewelry Week, en un punto de encuentro para la joyería de arte”, señaló Ibarra.

Así, la primera edición deja algo más que 184 piezas exhibidas. Deja también una nueva plataforma para que Guadalajara dialogue con artistas de otras latitudes y para que la joyería pueda ser vista no sólo como algo que se usa, sino como algo que se piensa, se cuestiona y se siente.