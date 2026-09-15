R. F. Kuang visitará la FIL Guadalajara

La escritora estadounidense R. F. Kuang visitará la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), donde tendrá un encuentro con sus lectores como parte de las actividades de la edición 40 del encuentro literario. Aunque esta no será su primera visita a México, su llegada ha generado expectativa entre los lectores que han seguido su trayectoria y el crecimiento de su obra en los últimos años.

Kuang se ha convertido en una de las autoras contemporáneas más reconocidas dentro de la literatura de fantasía y ficción, particularmente por la manera en que incorpora en sus historias temas relacionados con el poder, el lenguaje, el colonialismo, la identidad y el mundo editorial. Su obra también se caracteriza por combinar una sólida formación académica con narrativas capaces de acercarse a públicos amplios.

Uno de sus títulos más conocidos es Amarilla, novela en la que aborda de manera crítica y satírica el funcionamiento de la industria editorial, las relaciones de poder dentro del mundo literario y el plagio. La historia sigue a June Hayward, una escritora que, tras la muerte de su amiga y colega Athena Liu, toma el manuscrito inédito que dejó atrás y comienza a construir una carrera alrededor de él.

Con una mirada que combina humor, incomodidad y crítica, Amarilla explora las contradicciones de la vida de una escritora y cuestiona temas como la apropiación, el éxito, la representación y los mecanismos mediante los cuales una obra llega a convertirse en un fenómeno editorial. El libro también ha permitido a Kuang dialogar con lectores interesados no solamente en la literatura, sino en las dinámicas que existen detrás de su publicación y comercialización.

La autora también ha destacado por su formación académica. Estudió Filosofía, Filosofía y Literatura Inglesa y Estudios Chinos en la Universidad de Cambridge, además de realizar estudios en otras instituciones de prestigio. Su preparación en áreas como historia, literatura y estudios asiáticos ha tenido una influencia importante en su escritura.

Antes de Amarilla, Kuang alcanzó reconocimiento internacional con la trilogía La guerra de la amapola, integrada por La guerra de la amapola, El dragón republicano y La diosa en llamas, una saga de fantasía inspirada en acontecimientos de la historia china del siglo XX. Posteriormente publicó Babel, novela que utiliza la fantasía y el funcionamiento de una institución universitaria para reflexionar sobre el colonialismo, el imperialismo y el poder del lenguaje.

Su obra más reciente ha ampliado todavía más los temas que caracterizan su literatura y ha consolidado una comunidad internacional de lectores, especialmente entre las nuevas generaciones que encuentran en sus novelas una combinación de fantasía, crítica social y referencias académicas.

La visita de R. F. Kuang se suma así a la amplia programación de la FIL Guadalajara, uno de los encuentros editoriales y literarios más importantes de habla hispana. Su presencia permitirá a los lectores mexicanos acercarse a una autora cuya obra ha conseguido ocupar un lugar destacado en la conversación literaria contemporánea.

Para sus seguidores, el encuentro representa además la oportunidad de conocer de primera mano a una escritora que ha hecho de la literatura un espacio para cuestionar el propio mundo literario: desde quién tiene acceso a él y quién consigue ser publicado, hasta las relaciones de poder que determinan qué historias llegan a los lectores.