Condena de 14 años de cárcel a policía que participó en homicidio de Geovanni López

Giovanni López murió por lesiones de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos

Una sentencia condenatoria de 14 años de prisión fue dictada en contra de un ex policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos por el asesinato del joven Geovanni López, ocurrido el 4 de mayo de 2020 durante la pandemia de COVID-19. La víctima fue arrestada porque supuestamente no usaba cubrebocas, por lo que un mes después, hubo una manifestación con disturbios en el Centro Histórico de Guadalajara, con daños a inmuebles patrimoniales, además de personas lesionadas y detenidas.

La Fiscalía de Jalisco informó que el agente municipal que fue hallado culpable en el caso es Héctor Eliab “N”, quien aparte de la pena de 14 años de prisión, deberá cubrir el pago de la reparación del daño por 752 mil 800 pesos.

Giovanni López, de 30 años de edad, fue detenido por varios policías del municipio, en calles de Ixtlahuacán de los Membrillos, y posteriormente perdió la vida a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, que le fue provocado cuando estaba bajo custodia de sus aprehensores.

El agente Héctor Eliab “N” fue detenido en abril de 2024, en colaboración con autoridades de Coahuila, a donde había huido.

Tras su detención, fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad.

Los datos de prueba obtenidos por la Dirección General de Visitaduría, perteneciente a la Fiscalía del Estado, permitieron que el acusado reconociera su culpabilidad en los hechos, por lo que se inició un procedimiento abreviado en el que el acusado reconoció su participación en los hechos a cambio de una condena menor a la que le correspondería en un juicio normal.

Al dar a conocer la sentencia, la Fiscalía de Jalisco omitió que por lo menos otros tres policías municipales fueron vinculados a proceso por el mismo caso y se supone, que también deben estar por recibir sentencia.

HOMICIDIO DESATÓ PROTESTAS Y DISTURBIOS

La muerte de Geovanni López ocurrió en plena pandemia del 2020, en el contexto de contradicciones por el uso del cubrebocas entre el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, y tras hacerse público el caso, se generaron manifestaciones, disturbios y actos de represión.

Tras la muerte de Geovanni, manifestantes culpaban al gobernador Enrique Alfaro por imponer el uso del cubrebocas durante la pandemia

A un mes del homicidio de Geovanni, el 4 de junio de ese año, varios manifestantes provocaron daños en Palacio de Gobierno, además de patrullas quemadas e incluso a un policía en motocicleta le prendieron fuego por la espalda.

Las corporaciones de seguridad arrestaron a 28 personas; luego, el 5 de junio, otros manifestantes se dirigieron hacia las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco ubicadas en la Calle 14 de la Zona Industrial de Guadalajara, en reclamo de la liberación de los protestantes detenidos un día antes, pero agentes investigadores los interceptaron para que no llegaran a las afueras del edificio, y se los llevaron a la periferia de la ciudad aparte de presuntamente golpearlos y quitarles sus pertenencias.