“Mi mayor orgullo es ser periodista”: José Luis Martínez S.

Por casi cinco décadas de trayectoria en el periodismo cultural mexicano, José Luis Martínez S. recibirá el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el próximo 6 de diciembre en el auditorio Juan Rulfo de Expo Guadalajara, como parte de las actividades de la edición 40 de la Feria.

El reconocimiento distingue sus aportes al periodismo impreso en los ámbitos de la cultura, los espectáculos, la sociedad y la política, así como su constancia dentro del periodismo mexicano contemporáneo. El dictamen estuvo a cargo de un comité integrado por periodistas que han recibido este homenaje en años anteriores.

“Mi mayor orgullo es ser periodista”, afirmó Martínez S., quien consideró que el reconocimiento también pertenece a los colegas con quienes ha compartido el ejercicio periodístico. “Es un reconocimiento que comparto con todos mis compañeros que han transitado y que transitan este camino”, señaló.

El periodista, editor y escritor recordó además su colaboración con Fernando Benítez, figura que da nombre al homenaje, en el suplemento La Jornada Semanal. De aquella experiencia, dijo haber aprendido que el periodismo cultural no debe limitarse a las bellas artes o a la documentación de actividades artísticas.

“El trabajo del periodista cultural no se limita a las bellas artes, a la documentación de quehaceres estrictamente artísticos, sino que va más allá, ya que también tiene una mirada social y política comprometida”, explicó. Ese compromiso, agregó, “se puede transformar en literatura”.

Nacido en Ciudad de México en 1955, Martínez S. comenzó a escribir sobre música, literatura y sociedad en 1979, en la revista Su Otro Yo. Actualmente dirige el suplemento cultural Laberinto de Grupo Milenio y publica semanalmente la columna “El Santo Oficio” en Milenio.

Entre sus libros se encuentran La vieja guardia. Protagonistas del periodismo mexicano, El día que cambió la noche. Memorias de un noctámbulo en la Ciudad de México y Herejías. Lecturas para tiempos difíciles. También ha colaborado en publicaciones como La Revista de la Universidad de México, Nexos, La Jornada Semanal, El Sol de México y El Nacional.

Sobre la incorporación de nuevas herramientas como la inteligencia artificial al ejercicio periodístico, Martínez S. consideró que, aunque la tecnología ha evolucionado, los principios fundamentales de la profesión permanecen vigentes.

“La información comprobada, el apego a la verdad y el comportamiento ético” continúan siendo, dijo, las bases del periodismo. Añadió que el oficio requiere una constante capacidad de imaginación, aunque no de invención: “El del periodista es un trabajo de constante imaginación, no de invención, no de crear ficciones, sino de cómo lo realizamos, qué realizamos, qué proponemos al lector, cómo lo cautivamos, porque la vieja máxima dice que el lector que se va no vuelve”.

El Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez fue creado por la FIL Guadalajara y se entregó por primera vez en 1992. Desde entonces reconoce a periodistas cuya trayectoria en la difusión del arte y la cultura ha tenido una influencia significativa en la vida cultural de México.

Entre quienes han recibido el homenaje se encuentran José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Vicente Leñero, Huberto Batis, Cristina Pacheco, Juan Villoro, Sergio González Rodríguez, Adriana Malvido, Benito Taibo y Graciela Iturbide. En su edición más reciente, el reconocimiento fue otorgado a Yolanda Zamora.