Grito de Independencia: opciones para celebrar en Guadalajara

La noche del 15 de septiembre tiene varias maneras de vivirse en Guadalajara y sus alrededores. Desde la concentración multitudinaria en el Centro Histórico para escuchar el tradicional Grito y cantar con Grupo Frontera, hasta una cena mexicana, una noche de kermés o una celebración con charrería, hay opciones para distintos gustos y presupuestos.

Para vivir el Grito en el Centro

El punto principal será la Plaza de la Liberación, donde se realizará la ceremonia del Grito de Independencia y posteriormente la presentación de Grupo Frontera, con acceso gratuito.

La celebración está programada entre las 23:20 y la 1:00 horas, por lo que se espera una importante concentración de personas en el primer cuadro de la ciudad. La recomendación para quienes acudan es llegar con anticipación, atender los filtros de seguridad y preferir el transporte público ante las restricciones vehiculares.

El repertorio de Grupo Frontera permitirá pasar de la ceremonia cívica a una noche de música norteña y éxitos como “No se va”.

Además de la celebración oficial, el Centro Histórico ofrecerá el ambiente tradicional de estas fechas, con comida y antojitos mexicanos alrededor de la zona.

Para celebrar con charrería en Zapopan

En el Centro Histórico de Zapopan, la Plaza de las Américas Juan Pablo II, frente a la Basílica de Zapopan, será otro de los puntos para disfrutar de las fiestas patrias, con música en vivo, mariachi y antojitos mexicanos.

Para una experiencia más ligada a las tradiciones mexicanas está La Trinchera Lienzo Charro, en San Isidro Sur 2, Las Cañadas, Zapopan. La propuesta incluye charrería y actividades en un ambiente familiar.

Los accesos tienen un costo de mil 350 pesos para adultos y 950 pesos para niños de 6 a 12 años.

Para una celebración más tranquila

San Pedro Tlaquepaque también se suma a las fiestas patrias. Sus calles, plazas y espacios tradicionales ofrecen una alternativa para quienes quieren celebrar en un entorno con artesanías, gastronomía y arquitectura que forman parte de la identidad del municipio.

La Presidencia Municipal será sede de una celebración posterior, programada para el 20 de septiembre.

Otra opción para quienes prefieren un ambiente menos multitudinario es la Glorieta Chapalita, en Zapopan, donde la celebración tiene un formato de kermés mexicana, con puestos de antojitos y espacios para convivir en familia o con amigos.

Si vas al Centro, toma en cuenta los cierres

El Centro Histórico tendrá un operativo especial de movilidad.

El cierre vehicular abarcará alrededor de 20 cuadras y comenzará desde las 10:00 horas del 15 de septiembre. Entre las vías alternas recomendadas se encuentran Federalismo, Calzada Independencia, Revolución, Niños Héroes y avenida La Paz.

También habrá modificaciones en el transporte público. Las líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero, así como Mi Macro Calzada, extenderán su servicio hasta la 1:00 de la madrugada del 16 de septiembre. Las estaciones Plaza Universidad, de la Línea 2, y Guadalajara Centro, de la Línea 3, permanecerán cerradas durante los momentos cercanos a la ceremonia y reabrirán al concluir el evento musical.

Para quienes acudan al Centro Histórico, lo más práctico será dejar el automóvil y utilizar transporte público, además de considerar que las calles y estacionamientos de la zona tendrán alta demanda.

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