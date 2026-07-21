Julián Hernández regresa al cine con un romance que enfrenta sus propios demonios

La más reciente película del cineasta mexicano Julián Hernández, Los Demonios del Amanecer, llegará a las salas comerciales el próximo 23 de julio con una historia de amor protagonizada por Luis Vegas y Axel Shuarma.

Los Demonios del Amanecer (Tochiro GALLEGOS)

La cinta sigue a Orlando y Marco, dos jóvenes que se conocen por casualidad en la Ciudad de México y comienzan una relación mientras persiguen sus propios sueños: uno busca convertirse en bailarín y el otro graduarse de enfermería. En medio de un entorno hostil y cambiante, ambos enfrentarán los desafíos de la vida y el amor.

El guion fue escrito por Hernández hace más de una década con la intención de realizar una producción de bajo presupuesto, pocas locaciones y un elenco reducido. El director explicó que también buscaba crear una película más accesible para el público.

Se trata del octavo largometraje del realizador, cuya filmografía se ha caracterizado por explorar el amor, el deseo y la sexualidad desde una mirada poética. Hernández ha señalado que sus películas hablan de la esperanza frente a la corrupción y la injusticia, utilizando el erotismo y el sexo como elementos narrativos fundamentales.

Para el reparto, el director encontró a Luis Vegas a través de un video en redes sociales, mientras que Axel Shuarma fue elegido tras una recomendación de la directora de casting, Rocío Belmont. El elenco también incluye a Tony Corrales, Angélica Baños Hernández, Luis Miguel Mata, Jere Caelum, Mauro González, Mauricio Rico, Juan Carlos Torres, Javier Oliván, Baltimore Beltrán, Gabriela Zamora y César Romero “La Sissa”. La producción estuvo a cargo de Iliana Reyes y Roberto Fiesco.

Antes de su estreno comercial, Los Demonios del Amanecer formó parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) y del Festival Mix México, además de participar en festivales internacionales como el Queer Screen’s Mardi Gras Film Festival de Australia, el Festival Internacional de Cine de São Paulo y el San Francisco International LGBTQ Film Festival.

La película estará disponible a partir del 23 de julio en cines de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Estado de México, Querétaro, Culiacán, Ciudad Juárez y Zacatecas. La programación completa podrá consultarse en las redes sociales de Mandarina Cine.