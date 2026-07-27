La Tandem Global entrega reconocimientos a Cemex por su compromiso con la biodiversidad

Cemex

Como una valoración a su lucha por rescatar el hábitat desértico de una cantera, en Hidalgo y por el compromiso que sus empleados han demostrado en iniciativas de conservación, Cemex obtuvo dos reconocimientos de la Tandem Global, una ONG internacional que ayuda a desarrollar estrategias de sostenibilidad ambiental, conservación de la biodiversidad, gestión del agua, resiliencia climática e impacto social.

La compañía fue reconocida por el proyecto de Planta Atotonilco “Reforestación de Canteras: Cerro Jardín + Xoyatla + Coayuca”, en el estado de Hidalgo en México.

Previamente, se utilizaba este sitio para la extracción de minerales. Cemex implementó un programa que ha permitido la reforestación con especies nativas, la recuperación de los suelos y el regreso de insectos, reptiles, aves y mamíferos a su hábitat.

Durante la “Global Conference 2026 Awards”, celebrada en Austin, Texas, Cemex también recibió el Premio al Compromiso de los Empleados, que reconoce las contribuciones de los colaboradores de una empresa, con los esfuerzos de educación y conservación de los diferentes hábitats.

“Este reconocimiento de Tandem Global reafirma que es posible transformar operaciones en refugios de biodiversidad cuando combinamos visión, estrategia y el trabajo de nuestra gente”, dijo Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

Tandem Global reconoce la excelencia en la conservación corporativa y distingue a empresas nacionales e internacionales de diversos sectores por sus acciones de recuperación y protección del entorno.

Este reconocimiento refrenda el compromiso de Cemex con un modelo de desarrollo que integra la sostenibilidad como parte esencial de su estrategia de negocio y de su contribución al país.