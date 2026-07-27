Adolescentes desaparecidos pueden estar en Zacatecas y Michoacán

David Emiliano Salas Bonilla, desaparecido desde el 14 de junio

Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, informó este lunes que los adolescentes desaparecidos en tan sólo unos días durante este mes de julio en la Zona Metropolitana de Guadalajara, pueden encontrarse en estados aledaños, según la últimas ubicaciones de sus teléfonos celulares.

El mandatario indicó que las sábanas de localización de los aparatos de telefonía “nos marcan dos ubicaciones que son Zacatecas y Michoacán; se ha pedido ya la colaboración con estos estados de la República para poder hacer operativos conjuntos en las zonas cercanas donde nos marca la ubicación de esos teléfonos celulares”.

Pablo Lemus agregó que el paradero de otro de los muchachos puede estar en la zona de Tequila, también con base en la geolocalización de su equipo móvil.

LOS DESAPARECIDOS

Entre los desaparecidos menores de edad y que se trata de casos ocurridos en tan sólo unos días de este mes de julio, se cuentan los siguientes:

Jeremi Alejandro Villegas Anaya, de 14 años de edad, quien el día 15 salió de su domicilio en la Colonia Hacienda Real, de Tonalá. Posteriormente les hizo saber a personas cercanas a él, que se hallaba en otro estado y que no podía seguir con la comunicación porque le habían prestado un teléfono.

Dominic Gabriel Mendez Jiménez, de 15 años, quien también está ilocalizable desde el 15 de julio; la última vez que se le vio fue en Zapote del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Facundo Vidal Sánchez Sánchez, de 17 años, quien abordó un automóvil de plataforma el pasado 17 de julio en la zona de San Miguel Tateposco o San Esteban, del municipio de Zapopan, y desde entonces sus familiares nada han sabido acerca de su paradero.

Carlos Humberto Corona Corona, de 14 años, desaparecido el 17 de julio en Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan.

Giovanny Natanael Flores Vázquez, de 17 años, desaparecido desde el 17 de julio, cuando salió de su casa en el Fraccionamiento Las Lilas, municipio de El Salto. El adolescente vivía una situación de precariedad económica y existe la presunción de que pudo haber sido enrolado en la delincuencia organizada, pues tiene un hermano mayor que desapareció en 2024 y del que también hay pistas de que fue reclutado.

Brian Eduardo Murillo Aguilar, desaparecido el 21 de julio

Familiares de esos adolescentes han realizado manifestaciones al igual que los de Brian Eduardo Murillo Aguilar, de 18 años, quien desapareció el 21 de julio en la Colonia Carlos Rivera Aceves, de Zapopan, y los de David Emiliano Salas Bonilla, de 14 años, desaparecido desde el 14 de junio en Zalatitán, municipio de Tonalá.

DEBEN REFORZAR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TERMINALES DE AUTOBUSES: LEMUS

Este domingo 26 de julio, tras una marcha que culminó afuera de la Catedral Metropolitana, familiares de esos desaparecidos fueron convocados por Pablo Lemus a la reunión mensual de este lunes 27, con colectivos de búsqueda, al término de la cual, el gobernador informó que algunas de las víctimas podrían estar en Michoacán y Zacatecas.

El mandatario reiteró que varias de las desapariciones se dan en las centrales camioneras de autobuses, por lo que enfatizó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, y otras autoridades federales, deben forjar una nueva legislación para hacer más severas las medidas de seguridad en las terminales de camiones de todo el país.

“Llevo prácticamente un año y medio insistiendo en el tema; debemos de lograr ya la nueva legislación”, recalcó.