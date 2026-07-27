“Sicarios” ejecutan a hombre que presuntamente abusaba de un cachorro Husky

Un hombre murió después de ser atacado a balazos mientras presuntamente abusaba sexualmente de un cachorro Husky de cuatro meses de edad, en un hecho que ha provocado indignación y un amplio debate en redes sociales sobre el hartazgo ciudadano frente al maltrato animal y la falta de sanciones contra quienes lo cometen.

De acuerdo con las versiones que han circulado, la víctima se encontraba presuntamente agrediendo al cachorro —que pertenecería a una mujer de su familia— cuando un par de hombres armados llegaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones, principalmente en la zona de los genitales y la entrepierna. Aunque fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, murió posteriormente a consecuencia de las heridas.

Hasta el momento no existe una versión oficial que confirme la identidad de los agresores. Mientras algunas publicaciones señalan que se trató de presuntos sicarios, otras versiones aseguran que habrían sido vecinos que descubrieron la agresión contra el animal y decidieron intervenir por cuenta propia.

El caso ocurre en un contexto en el que diversos hechos de maltrato animal registrados recientemente en Jalisco han generado una creciente molestia entre la población. En redes sociales, numerosos usuarios han expresado su frustración ante lo que consideran una insuficiente aplicación de la ley contra los responsables de este tipo de delitos.

Entre los casos recientes destaca el de León “N”, exprofesor de la Universidad de Guadalajara, quien fue detenido tras la presión ejercida por colectivos y usuarios en plataformas digitales, luego de que se difundieran denuncias en su contra por presunto maltrato animal.

La discusión también ha revivido otros episodios de justicia por propia mano ocurridos en el estado, como el del denominado “Batman” de Lagos de Moreno, un personaje al que se atribuyeron acciones contra presuntos ladrones de motocicletas, a quienes presuntamente golpeaba y dejaba amarrados en postes. Su identidad nunca fue confirmada por las autoridades.

Más allá de las circunstancias específicas del ataque, el hecho ha abierto nuevamente el debate sobre la percepción de que las instituciones no responden con suficiente rapidez o eficacia ante ciertos delitos, lo que lleva a algunos ciudadanos a justificar o incluso celebrar actos de justicia por propia mano.

No obstante, especialistas y autoridades han advertido en diversas ocasiones que este tipo de acciones constituyen delitos y pueden derivar en nuevos hechos de violencia, además de vulnerar el debido proceso, independientemente de la gravedad de las conductas que se pretendan castigar.