Colectivo localiza cuerpo en avanzado estado de descomposición en Tonalá

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco localizó el cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición en la colonia La Presa, en el municipio de Tonalá, hecho que ya es investigado por las autoridades ministeriales.

Localizan cuerpo en avanzado estado de descomposición en Tonalá (Colectivo madres buscadoras)

De acuerdo con la información difundida por el colectivo, el hallazgo fue posible tras una llamada anónima que alertó sobre la presencia de restos humanos en la zona. De manera preliminar, por la vestimenta encontrada, se presume que la víctima podría ser una mujer, aunque esta información deberá ser confirmada mediante los peritajes correspondientes.

Tras la localización, elementos de seguridad acudieron al sitio y notificaron al Ministerio Público, que ordenó el procesamiento de la escena e inició la carpeta de investigación para determinar la identidad de la persona fallecida, así como las circunstancias de su muerte.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque informó que el primer reporte sobre el hallazgo fue recibido desde el sábado. Al corroborar las coordenadas, se determinó que el punto donde se encontraba el cuerpo pertenecía al municipio de Tonalá, por lo que se dio aviso a las autoridades competentes para su atención.

Posteriormente, el colectivo solicitó el acompañamiento de policías de San Pedro Tlaquepaque para ingresar al lugar, donde finalmente fue localizado el cuerpo en avanzado estado de evolución cadavérica.

Las investigaciones continúan para establecer la identidad de la víctima y esclarecer las causas de su fallecimiento.