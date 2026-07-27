Advierte Morena que vigilará la aplicación del descuento de 80% en colonias donde el agua llega sucia

El tema se abordó durante la conferencia de prensa semanal de Morena Jalisco.

Diputados locales de Morena hicieron un llamado al gobernador Pablo Lemus, para que publique el decreto que autoriza aplicar 80% de descuento a los usuarios del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) que reciben agua sucia.

El decreto no había sido publicado en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” hasta las 14.00 horas de este lunes, confirmó la diputada de Morena, Marta Arizmendi Fombona, que fue quien impulsó la iniciativa de acuerdo “Sin agua limpia, no hay pago”.

La publicación del decreto en el periódico oficial es el primer paso para que se haga efectivo el beneficio del descuento a las familias que no reciben agua de calidad en sus hogares.

Si se confirma que el decreto se publica, como lo anunció el propio gobernador Pablo Lemus este lunes, Marta Arizmendi, acompañada del legislador Martín Franco, dijo que la bancada morenista estará vigilante de que se cumplan todas las etapas para hacer efectivo el descuento de 80%

Arizmendi explicó que el decreto no resuelve la crisis hídrica y se trata de un acto de justicia. Sin embargo, la exigencia es que el SIAPA aplique soluciones de fondo al grave problema de mala calidad del agua y de la falta de suministro en diversas colonias.

“No era correcto que las familias siguieran pagando un servicio que no estaban recibiendo en las condiciones que merecen”, subrayó la legisladora.

Una vez publicado el decreto, el SIAPA y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) contarán con un lapso de ocho días para integrar el listado de las colonias que serán consideradas dentro del programa de descuentos.

Luego, la Junta de Gobierno del SIAPA tendrá 15 días para aprobar y publicar ese listado, así como dar a conocer el mecanismo mediante el cual las familias podrán acceder al beneficio.

Los usuarios que no se incluyan en la lista oficial de colonias que reciben agua sucia pueden presentar una queja, ya sea ante la CEDHJ o ante las propias oficinas del SIAPA.

Marta Arizmendi hizo un llamado a los habitantes de Tonalá y del Área Metropolitana, para que reporten, en sus redes sociales, fotografías y videos visibilizando la mala calidad del servicio de agua que reciben en sus hogares.

Inversión federal

El senador por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, y la diputada federal Claudia García Hernández, hicieron una defensa de la inversión del gobierno federal realizada en Jalisco para obras de infraestructura hídrica que asciende a más de 20 mil millones de pesos, desde el 2019 a la fecha.

En rueda de prensa, el senador morenista cuestionó la nula inversión que hicieron en infraestructura hidráulica Enrique Alfaro, Ismael del Toro Castro y Pablo Lemus, en su calidad de alcaldes de Guadalajara, al igual que la actual presidenta municipal, Verónica Delgadillo.

La diputada federal Claudia García informó que la inversión del gobierno federal en infraestructura hídrica para Jalisco rebasa los 20 mil millones de pesos, en los ocho años recientes, de los cuales en la presa El Zapotillo y el acueducto asociado se gastaron entre 12 mil y 15 mil millones de pesos, además de entre 2 mil y 5 mil millones de pesos en plantas de tratamiento, colectores y saneamiento en el río Santiago.

Del programa PROAGUA (agua potable, alcantarillado y saneamiento) se asignaron a Jalisco, entre 1,200 y 1,600 millones de pesos. En infraestructura hidroagrícola (presas de riego, distritos y tecnificación) el dinero gastado en Jalisco ha sido de entre 600 y 900 millones de pesos.