Pablo Lemus reconoció a la fuerzas de seguridad que participaron en el Mundial (ALICIA REYES )

El gobernador Pablo Lemus, realizó un reconocimiento a las fuerzas de seguridad que participaron en la organización del Mundial de Fútbol por convocatoria de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Los elementos participaron en la organización en materia de seguridad en dos partidos de reclasificación y cuatro partidos mundialistas, además de eventos como el concierto de Maná y de Alejandro Fernández, acontecimientos que transcurrieron en perfecto orden y con saldo blanco.

Quiero hacer un reconocimiento a estas Fuerzas Especiales y muy en especial a la ciudadanía de Jalisco que apoyó, que participó, que vivió con una gran alegría y posicionó a Jalisco en el espectro mundial", agregó el mandatario estatal.

Aseguró que Jalisco se posicionó como un estado que sabe disfrutar el deporte,que vive en paz y con alegría, cuyos habitantes son extraordinarios anfitriones.