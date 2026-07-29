Indagan si desaparecidas murieron al volcarse en un razer

La Fiscalía de Jalisco tiene la presunción de que cuatro cadáveres localizados en la corriente de los ríos Mascota y Ameca, en la zona limítrofe con el estado de Nayarit, pertenecen a personas que fallecieron al volcarse en un vehículo tipo razer o todo terreno, y fueron arrastrados por el caudal durante varios kilómetros.

Yareli Guadalupe Colmenares Tovar

La dependencia estatal confirmó que una de las fallecidas es Yareli Guadalupe Colmenares Tovar, de 18 años, a quien sus familiares buscaban desde el pasado 25 de julio.

La otra víctima del sexo femenino sería una muchacha de nombre Sharon Viridiana, quien desapareció desde el mismo día.

El Ministerio Público de Jalisco ya cuenta con la identificación oficial de ambas chicas, y está en proceso de que un varón, cuyo cuerpo igual fue hallado en territorio de esta entidad federativa, también quede formalmente identificado.

El cuarto occiso fue rescatado de las aguas pero en el lado de Nayarit, por lo que se presume que sus deudos deberán proceder al reclamo de los restos ante la Fiscalía de aquel estado.

Yareli Guadalupe y Sharon Viridiana eran vecinas de Tebelchía, una delegación del municipio de Puerto Vallarta.

Independientemente de que se presuma que el percance en el que las cuatro personas murieron, las fiscalías deben integrar una carpeta de investigación a fin de confirmar ese supuesto y descartar cualquier hecho que pudiera apuntar hacia un hecho intencional.