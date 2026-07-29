Born to be fight!

José Alberto Rodríguez Chucuán nació el 25 de mayo de 1977 en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Luchador profesional y exponente de las artes marciales mixtas, es reconocido internacionalmente por su paso por empresas como WWE, Lucha Libre AAA Worldwide (AAA) y TNA/Impact Wrestling, donde se presentó como Alberto Del Río y Alberto “El Patrón” del Río.

Hijo del legendario Dos Caras y sobrino de Mil Máscaras, es considerado uno de los luchadores mexicanos más exitosos de todos los tiempos y el de mayor proyección internacional. Su carrera lo ha llevado a conquistar campeonatos en las principales empresas del mundo, consolidándose como una de las figuras más importantes de la lucha libre contemporánea.

Alberto "El Patrón" del Río

Entrevista con Alberto “El Patrón” del Río:

— ¿Un luchador nace o se hace?

— Antes te hubiera respondido, sin pensarlo, que un luchador nace. Hoy tengo una idea diferente: un luchador nace y también se hace. Si vienes de una familia luchística lo llevas en los genes, creces viendo este negocio toda la vida, pero de ser un simple luchador a convertirte en una leyenda solo se logra con entrenamiento, experiencia y aprendizaje. Yo nací luchador, pero haber competido en Japón, Europa y Estados Unidos me convirtió en el luchador más completo que ha dado México.

— ¿Qué lucha prefieres: la mexicana o la estadounidense?

— Me gustan las dos. El sabor de la lucha libre mexicana y la conexión con su público son incomparables. Por otro lado, la lucha estadounidense e inglesa tienen una lógica y una construcción detrás de cada movimiento que también disfruto mucho.

Alberto "El Patrón" del Río

— ¿Rudo o técnico?

— He tenido la fortuna de desempeñarme en ambos bandos. Son estilos diferentes y cada país tiene su propia manera de vivir la lucha libre. Me gustan tanto el papel de rudo como el de técnico.

— El Santo y Mil Máscaras son considerados los luchadores más populares de México. ¿Estás de acuerdo?

— No del todo. Los dos personajes más icónicos son El Santo y Blue Demon. Mi tío Mil Máscaras viene inmediatamente después y forma parte de ese grupo de leyendas inmortales que nos dio la lucha libre mexicana. Ellos trascendieron gracias a las películas, pero con el paso del tiempo aparecieron otras figuras igualmente legendarias para nuevas generaciones, como Eddie Guerrero, Chavo Guerrero y, por supuesto, Alberto del Río.

Alberto "El Patrón" del Río

— ¿Qué se necesita para ser luchador profesional?

— Lo primero es tener el sueño de dedicarte a esta profesión. Después viene el entrenamiento, hacerlo en el lugar adecuado y darte la oportunidad de ganar experiencia, aunque al principio no exista una buena remuneración económica. Yo empecé en Japón con un salario muy bajo, pero la experiencia que obtuve no tiene precio. También es importante encontrar un personaje que vaya con tu personalidad, que la música, la forma de caminar, de hablar y de desenvolverte en el ring sean auténticas. Después solo queda trabajar todos los días para ganarte el respeto del público.

— ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia como luchador?

— Gracias a Dios han sido muchísimas. Soy el único luchador en la historia que ha conquistado el Campeonato de Estados Unidos, el Campeonato Mundial de WWE, el Campeonato Mundial Completo de WWE, el Campeonato Mundial de TNA, el Campeonato Mundial de Impact Wrestling, el Campeonato Mundial del Consejo Mundial de Lucha Libre y el Megacampeonato de AAA. Es imposible escoger un solo momento. En lo profesional, agradezco todas esas oportunidades; en lo personal, el nacimiento de mis hijos.

Alberto "El Patrón" del Río

— ¿Qué espectáculo veremos en “Rey de Reyes”?

— Será uno de los mejores espectáculos de este 2026. Estaremos tres pilares de la lucha libre: Dr. Wagner Jr., LA Park y Alberto El Patrón del Río. Solo nos hará falta Cibernético, aunque esperamos contar con él en una próxima edición. Será un evento que los aficionados no pueden perderse. Los esperamos el 1 de agosto en Guadalajara y el 7 de agosto en León, Guanajuato, para vivir una función que solo nosotros podemos ofrecer.