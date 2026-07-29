Avanza reforestación del Bosque Urbano de Tlajomulco; plantan 200 árboles

El Gobierno de Tlajomulco inició una jornada de reforestación en el Bosque Urbano de Tlajo, ubicado en el fraccionamiento Lomas del Sur, como parte del Programa de Reforestación 2026.

En la actividad participaron servidores públicos de distintas dependencias municipales, así como personal de la empresa automotriz Aumovio, quienes realizaron la plantación de 200 árboles.

De acuerdo con el Ayuntamiento, el Bosque Urbano de Tlajo cuenta con una superficie superior a las 10 hectáreas destinadas a actividades recreativas y deportivas. Además, el 76 por ciento del espacio corresponde a áreas verdes y un corredor ambiental que contribuye a la conservación de especies endémicas.

Reforestación Bosque Urbano Tlajo (Gobierno Tlajomulco)

El director de Gestión del Medio Ambiente, Juan Manuel Hernández Encarnación, informó que la meta para esta temporada es plantar mil árboles mediante tres jornadas de reforestación.

“El día de hoy se plantaron 200 ejemplares y tenemos programadas dos jornadas más para alcanzar la meta de mil árboles en este temporal. Estamos introduciendo especies como majagua, papelillo y árboles frutales, como durazno y manzano. Todos son ejemplares de gran porte, el papelillo alcanza hasta cinco metros de altura, lo que garantiza un alto porcentaje de supervivencia”, señaló.

Las especies plantadas durante la jornada incluyen majagua, papelillo, durazno y manzano. Para el desarrollo de la actividad participaron elementos de la Policía Municipal, Protección Civil y personal de Servicios Médicos Municipales, quienes brindaron apoyo y supervisión durante la jornada de reforestación.