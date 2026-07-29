Encabeza Jalisco agenda activa en la Semana Mundial de la Lactancia Materna

. Se realizarán diversas actividades para visibilizar la lactancia materna como una estrategia de salud pública.

Jalisco se suma con una agenda activa a la Semana Mundial de la Lactancia Materna, conmemoración impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) bajo el lema “Un inicio sostenible en cualquier circunstancia: Fortalezcamos las acciones que funcionan”.

Del 1 al 7 de agosto, dependencias estatales, organismos municipales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil desarrollarán actividades de promoción, capacitación y acompañamiento para fortalecer el derecho de niñas, niños y madres a la lactancia materna.

Maye Villa de Lemus, Presidenta del Sistema DIF Jalisco, subrayó que esta práctica es una responsabilidad compartida entre gobierno, sociedad civil, personal de salud, instituciones y familias: “Cuando una madre recibe apoyo oportuno, fortalecemos la confianza, la salud y el bienestar de toda una familia”.

Por su parte, Héctor Raúl Pérez Gómez, Secretario de Salud, destacó que la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida impacta directamente en la supervivencia, nutrición y desarrollo biopsicosocial de la niñez, además de generar beneficios emocionales y psicológicos por el contacto piel con piel.

El estado cuenta con un Banco de Leche Materna renovado y equipado, ubicado en el Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos”, que distribuye leche a hospitales de la Zona Metropolitana y del interior. Asimismo, se han habilitado cuatro lactarios, 29 salas de lactancia y cinco espacios amigables para lactar en instalaciones del OPD Servicios de Salud Jalisco.

Organizaciones como Cuidadores Perinatales, Liga de La Leche México y la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna participan en el Modelo Jalisco para el Apoyo a la Lactancia Materna, que integra capacitación multidisciplinar y proyectos de acompañamiento integral.

Las actividades incluyen caminatas, foros, capacitaciones y ferias de servicios en municipios como Guadalajara, Zapopan, Cuquío, Cañadas de Obregón y El Grullo.

El Sistema DIF Jalisco también opera el programa Primeros 1000 Días y Primera Infancia, que beneficia a más de 21 mil mujeres y niños con la entrega de 260 mil canastas alimentarias en comunidades de alta marginación.

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