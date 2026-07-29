Denuncia Tlaquepaque a exfuncionarios por omitir pagos al Siapa

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco contra extesoreros y exdirectores de Agua Potable y Alcantarillado de las tres últimas administraciones municipales, a quienes señala por un presunto daño patrimonial derivado de la falta de pago de adeudos con el Siapa.

De acuerdo con el Ayuntamiento, la denuncia incluye los presuntos delitos de corrupción, peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como falsedad en declaraciones e informes rendidos a una autoridad.

El síndico municipal, José Luis Monterde Ramírez, explicó que la acción legal forma parte de la estrategia del gobierno municipal frente a los adeudos reclamados por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).

“El extesorero y los expresidentes municipales debieron de haber programado en el presupuesto de egresos del municipio una partida para pagar los adeudos del agua. Al no pagar dichos adeudos generaron un daño patrimonial al municipio al generar que el Siapa le cobre multas y recargos por estos adeudos no pagados”, afirmó.

Tlaquepaque denuncia exfuncionarios por omitir pagos al Siapa (Gobierno Tlaquepaque)

El funcionario sostuvo que la responsabilidad corresponde principalmente a las administraciones municipales de 2015 a la fecha, ya que los hechos anteriores habrían prescrito en materia penal.

“Es una responsabilidad de los exfuncionarios municipales por lo menos del 2015 para acá, en la que incurrieron y contra los cuales ya presenté una denuncia de tipo penal contra ellos, porque están afectando el patrimonio del municipio y hay un daño al erario porque no programaron ninguna partida para estos pagos”, señaló.

Monterde Ramírez indicó que el municipio identificó adeudos que se remontan a 2003. No obstante, aseguró que el Siapa no ha proporcionado la documentación que permita verificar el origen de cada cuenta ni los recibos correspondientes para comprobar los montos reclamados. Añadió que algunas de las cuentas atribuidas al municipio corresponderían a otras instituciones públicas e incluso a particulares.

El síndico adelantó que el Ayuntamiento continuará promoviendo acciones legales tanto para impugnar los adeudos que considera improcedentes como para investigar posibles responsabilidades de exfuncionarios.