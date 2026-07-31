Gobierno de Jalisco lanza convocatoria para impulsar MiPyMEs con apoyos de hasta 30 mil pesos

Con el objetivo de fortalecer la capacidad productiva, fomentar el empleo formal y dinamizar la economía en el interior del estado, el Gobierno de Jalisco presentó la segunda edición de la convocatoria “Crece tu Negocio al Estilo Jalisco”, un programa que otorgará apoyos económicos directos de entre 10 mil y 30 mil pesos para la adquisición de maquinaria, herramientas, equipo y mobiliario.

Secretaría de Trabajo y Previsión Social . Rueda de prensa Crece tu Negocio Al Estilo Jalisco (Cortesía)

La estrategia está dirigida a propietarias y propietarios de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), tanto formales como informales, de los municipios de Mascota, Mazamitla, San Sebastián del Oeste, Tapalpa y Zapotitlán de Vadillo, con el propósito de incrementar su capacidad productiva, reducir la informalidad laboral y disminuir las brechas de desarrollo entre regiones.

El programa es coordinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Servicio Nacional de Empleo Jalisco (SNEJ), y contará con una bolsa de 2 millones 450 mil pesos de recursos estatales para este 2026.

El director general del SNEJ, Rodrigo Gabriel Arias Salles, explicó que la convocatoria contempla dos modalidades de apoyo, dependiendo de la situación de cada empresa.

Secretaría de Trabajo y Previsión Social . Rueda de prensa Crece tu Negocio Al Estilo Jalisco (HECTOR HERNANDEZ/Cortesía)

“La modalidad número uno es para las empresas que ya están en la formalidad. Pueden participar para lograr un monto de hasta 20 mil pesos y la modalidad número dos es para las MiPyMEs que se encuentran en la informalidad, dicha modalidad abarca hasta los 30 mil pesos”, señaló.

Añadió que el programa busca romper el círculo de baja productividad al brindar capital de trabajo y acompañamiento para facilitar la inclusión económica y la transición hacia la formalidad.

La focalización de la convocatoria responde a un diagnóstico territorial y socioeconómico. De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2025, en los cinco municipios participantes operan 3 mil 761 MiPyMEs, dedicadas principalmente al comercio, los servicios y las actividades turísticas.

No obstante, la distancia de estas localidades respecto al Área Metropolitana de Guadalajara limita el acceso de los negocios a financiamiento bancario, capacitación especializada y programas públicos de apoyo, por lo que la estrategia busca atender estas condiciones.

En su edición anterior, el programa benefició a 261 propietarios de negocios con una inversión similar. Para este año, el Gobierno de Jalisco estima apoyar a más de 200 personas y unidades económicas, dependiendo de las modalidades y proyectos que sean aprobados.

Las solicitudes podrán presentarse de manera presencial en las oficinas centrales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ubicadas en Calzada de las Palmas #96, colonia La Aurora, en Guadalajara, así como en los ayuntamientos de los cinco municipios participantes, que funcionarán como ventanillas receptoras.

La convocatoria permanecerá abierta desde su publicación y hasta agotar la disponibilidad presupuestal. El horario de atención en la STPS es de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas.