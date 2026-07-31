Impulsan con apoyo estatal el rodaje del thriller psicológico “El Paciente en la Cornisa”

La industria cinematográfica independiente de Jalisco sumará una nueva producción con el largometraje "El Paciente en la Cornisa", un thriller psicológico que recibió un apoyo de 150 mil pesos a través del programa Proyecta Producción 2026, de la Secretaría de Cultura de Jalisco, y que ahora busca reunir 200 mil pesos adicionales mediante una campaña de financiamiento colectivo.

La cinta, escrita y dirigida por Poncho Esquivias Jaime, será filmada del 19 al 21 de septiembre en un foro especialmente acondicionado con dos escenarios: el consultorio de un terapeuta y la sala de espera donde se desarrolla gran parte de la tensión narrativa. Con una duración estimada de 90 minutos, la historia transcurre prácticamente en tiempo real y explora temas como la salud mental, la depresión, el estrés y la fragilidad emocional.

El proyecto reunirá a un equipo integrado por profesionales radicados en Jalisco, así como estudiantes de la Universidad de Artes Digitales (UNIAT), el Centro de Medios Audiovisuales (CAAV) y el Centro de Estudios Cinematográficos (CEC), quienes participarán en distintas áreas de la producción como parte de un proceso formativo.

“El Paciente en la Cornisa" (HECTOR HERNANDEZ)

Cerca del 85 por ciento de la historia recae en los protagonistas Guillermo Esquivias, quien interpreta al doctor, y Javier Gondy, en el papel del paciente. Ambos destacaron el reto que representa un rodaje de apenas tres días, con extensos diálogos y una preparación que incluyó investigación sobre conceptos relacionados con la salud mental para dotar de realismo a los personajes.

El elenco se completa con Andrés Montiel, Eduardo Covarrubias Díaz, Denisse Corona, Juan Antonio Romo, Miguel Ángel Betancourt, Darío Roca, Manuel Medina y Ana Paula Robles.

Además de la filmación, el proyecto contempla una clase magistral impartida por integrantes del equipo de dirección y producción una vez concluido el rodaje, con el propósito de compartir la experiencia con estudiantes de cine y fortalecer la formación de nuevos realizadores.

Tras finalizar la etapa de posproducción, "El Paciente en la Cornisa” buscará participar en festivales nacionales e internacionales de cine independiente, además de llegar posteriormente a plataformas digitales.