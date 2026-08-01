Jalisco fortalece liderazgo aguacatero con Congreso que impulsa innovación y exportación

Jalisco reafirma su posición como uno de los principales productores de aguacate del país con la realización del Congreso del Aguacate 2026, un encuentro que busca impulsar la innovación, el intercambio de conocimiento y el fortalecimiento de la competitividad de una industria que genera miles de empleos y mantiene una creciente presencia en los mercados internacionales.

El Congreso se llevará a cabo del 26 al 28 de agosto en Ciudad Guzmán, donde se espera la participación de más de mil 700 congresistas, alrededor de 100 empresas expositoras y representantes de 10 asociaciones vinculadas con la cadena productiva del aguacate.

Congreso del Aguacate de Jalisco 2026 (marcovargas)

Durante la presentación del evento, Eduardo Ron Ramos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, destacó que la industria aguacatera representa uno de los principales motores económicos del estado, al generar alrededor de 20 mil empleos directos y más de 45 mil indirectos, además de una producción superior a 300 mil toneladas anuales, de las cuales cerca del 50 por ciento se destina a mercados de exportación.

El funcionario señaló que esta actividad impulsa el desarrollo económico de las regiones productoras, principalmente del sur de Jalisco, y subrayó que mantener altos estándares de calidad y adoptar nuevas tecnologías será clave para responder a los desafíos del mercado y conservar la competitividad del sector.

Ron Ramos recordó que, tras obtener la autorización para exportar aguacate jalisciense a Estados Unidos, el estado cuenta con más de 44 mil 500 hectáreas registradas, de las cuales 24 mil están certificadas para enviar fruta a ese mercado. Además, la producción jalisciense mantiene presencia en otros destinos internacionales como Canadá y Japón.

Congreso del Aguacate de Jalisco 2026 (marcovargas)

Por su parte, Saúl Medina Tejeda, presidente de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco (APEAJAL), explicó que la décima edición del Congreso se consolida como uno de los principales foros especializados del país y estará enfocada en cuatro ejes estratégicos: producción y riego, manejo de plagas y enfermedades, innovación genética y mercados internacionales.

Añadió que el encuentro busca convertirse en un espacio para compartir experiencias, promover la adopción de nuevas tecnologías y difundir mejores prácticas agrícolas entre productores, técnicos, investigadores y empresas del sector.

En tanto, Magali Casillas Contreras, presidenta municipal de Zapotlán el Grande, resaltó que recibir el Congreso representa una oportunidad para fortalecer el intercambio de conocimiento, la investigación y la innovación, al tiempo que posiciona a la región como un referente nacional para una de las cadenas productivas más dinámicas del país.

Congreso del Aguacate de Jalisco 2026 (marcovargas)

El programa del Congreso del Aguacate 2026 contempla 15 conferencias magistrales y técnicas impartidas por especialistas nacionales e internacionales, una exposición comercial, encuentros de negocios, visitas demostrativas a huertas y diversas actividades de vinculación entre los actores de la industria.

Asimismo, se reconocerán las mejores prácticas del sector mediante galardones al aguacatero sostenible, al líder en fitosanidad, al legado aguacatero, a la huerta más productiva y al empaque con visión global, con el propósito de incentivar la innovación y la mejora continua.

Con este encuentro, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco) y la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco (APEAJAL) buscan fortalecer una industria que continúa consolidando al estado como uno de los principales referentes nacionales en producción y exportación de aguacate, apostando por la capacitación, la innovación tecnológica y la apertura de nuevos mercados.

Congreso del Aguacate de Jalisco 2026 (marcovargas)

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