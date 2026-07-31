Puerto Vallarta estrena 19 autobuses eléctricos y activa el primer sistema de electromovilidad del estado fuera del AMG

El Gobierno de Jalisco puso en marcha en Puerto Vallarta el primer sistema de electromovilidad operado por el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) fuera del Área Metropolitana de Guadalajara, con la incorporación de 19 autobuses eléctricos que benefician a más de 9 mil personas usuarias al día.

Sistema de electromovilidad de Puerto Vallarta (ALICIA REYES )

El servicio opera de las 5:00 a las 23:30 horas y durante este fin de semana es gratuito; el cobro del pasaje se reanuda el lunes 3 de agosto mediante las tarjetas Mi Movilidad y Única, con una tarifa integrada de 11 pesos.

Durante el acto inaugural, el gobernador Pablo Lemus Navarro afirmó que el proyecto cumple un compromiso con Puerto Vallarta y transforma el transporte público del municipio mediante un servicio ágil, sustentable, eficiente y seguro.

Sistema de electromovilidad de Puerto Vallarta (ALICIA REYES )

“Es un sistema de transporte público, de lo más moderno del mundo, para Puerto Vallarta (...), y todo lo hacemos por el amor que le tenemos a Puerto Vallarta, estamos cumpliendo nuevamente con este gran municipio”, sostuvo el mandatario.

Las 19 nuevas unidades incluyen siete autobuses articulados con capacidad para hasta 120 pasajeros y 12 unidades de 12 metros para hasta 85 personas. A esta flota se suman otras 10 unidades operadas por concesionarios, lo que fortalece la cobertura del servicio en el corredor.

Sistema de electromovilidad de Puerto Vallarta (EDGAR QUINTANA)

Los autobuses están equipados con aire acondicionado, videovigilancia, iluminación LED, piso bajo y espacios para personas usuarias de silla de ruedas, además de contribuir a la reducción de emisiones contaminantes y del ruido generado por el transporte público.

El sistema opera bajo la coordinación de SITEUR, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) y la Secretaría de Transporte (SETRAN), con dos rutas troncales y una alimentadora que conectan Ixtapa, Las Juntas, Marina Vallarta, Galerías Vallarta, la zona hotelera, el Centro Universitario de la Costa (CUCosta) y el centro de Puerto Vallarta. Las frecuencias de paso oscilan entre cinco y 14 minutos.

Sistema de electromovilidad de Puerto Vallarta (EDGAR QUINTANA)

Como complemento, el Gobierno de Jalisco ofrece una ruta alimentadora gratuita para estudiantes del CUCosta, con recorridos cada cinco minutos entre el sistema de electromovilidad y el campus universitario.

Lemus destacó que el nuevo esquema de transporte beneficia a trabajadores, estudiantes y visitantes que diariamente se trasladan hacia la zona hotelera, el aeropuerto o el Centro de Puerto Vallarta.

Sistema de electromovilidad de Puerto Vallarta (EDGAR QUINTANA)

“Hoy demostramos nuevamente el compromiso de nuestro gobierno con Puerto Vallarta, con los estudiantes, con el turismo, con la clase trabajadora de Puerto Vallarta. Se los dije desde el día uno de mi gobierno, tengo un compromiso muy especial, muy importante con Puerto Vallarta”, expresó.

El secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora Bueno, informó que la infraestructura necesaria para el sistema representó una inversión cercana a 360 millones de pesos. Los trabajos incluyeron la construcción del patio de recarga, la instalación de diez estaciones de carga, la pavimentación y balizamiento de 19 bahías, la adecuación de oficinas, comedor y sanitarios, así como un cuarto eléctrico con capacidad para cargar simultáneamente todas las unidades.

Además, la SIOP construyó siete nuevos paraderos y continúa con la rehabilitación de otros 12. En una primera etapa fueron intervenidos los paraderos de Ixtapa, CUCosta, Las Juntas y Prisciliano Sánchez, donde se instalaron cubiertas, luminarias y señalética, además de rehabilitar banquetas para mejorar la accesibilidad y la seguridad de las personas usuarias.

Sistema de electromovilidad de Puerto Vallarta (EDGAR QUINTANA)

El director general de SITEUR, Amílcar López Zepeda, destacó que esta operación marca la primera ocasión en que el organismo presta servicio fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, lo que representa un paso importante para la expansión del sistema estatal de transporte.

Por su parte, el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía González, reconoció el respaldo del Gobierno de Jalisco y señaló que el nuevo modelo atiende una de las principales demandas de la ciudad en materia de transporte público.

Con este sistema ya en operación, el Gobierno de Jalisco fortalece la modernización del transporte público mediante un modelo que integra electromovilidad, accesibilidad, innovación tecnológica y una mejor experiencia de viaje para habitantes y visitantes.

Sistema de electromovilidad de Puerto Vallarta (ALICIA REYES )

RUTAS:

Ruta Troncal 2: Ixtapa – Centro de Puerto Vallarta

22 autobuses eléctricos de 12 metros.

Capacidad para 85 pasajeros por unidad.

Recorrido de 37.7 kilómetros.

Intervalo promedio de 13 minutos.

Ruta Troncal 3: Las Juntas – Galerías Vallarta

7 autobuses articulados eléctricos.

Longitud de 18.5 metros.

Capacidad para 128 pasajeros.

Recorrido de 29.4 kilómetros.

Intervalo promedio de 14 minutos.

Ruta Alimentadora: Circuito CUCosta