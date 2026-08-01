Poeta, narrador, periodista y ensayista, Hernán Lavín Cerda (Santiago de Chile, 1939) es integrante de la denominada “Generación del 60” o “De la diáspora”, estudió Periodismo, y Filosofía y Educación en la Universidad de Chile. Se desempeñaría, durante cuatro años, como funcionario de la sección latinoamericana de la Biblioteca Nacional y fue redactor de las secciones culturales de los diarios “La Nación”, “La Libertad” y “Las noticias de última hora”.

Hernán Lavín, autor de "Apología del beso”

En 1971, comenzó a trabajar en la Editorial Nacional y formó parte del consejo de redacción de los semanarios “Ahora” y “Mayoría”. En 1973, y tras el golpe de Estado, llegó a México donde se desempeñaría como profesor de carrera en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; director del Taller de Poesía del INBA; Miembro de la Academia Chilena de la Lengua (1992); y colaborador de “Casa del Tiempo”, “Diálogos”, “Letras Libres”, “Revista de Bellas Artes”, “Revista Mexicana de Cultura”, “Revista Universidad de México”, ¡“Siempre!”, “Texto Crítico”, “Unomásuno” y “Vuelta”.

Autor de una obra rica en erotismo, humor y lenguaje lúdico, obtuvo el Premio Vicente Huidobro (1970) por “La crujidera de la viuda”. Entre sus muchos libros se cuentan: “La altura desprendida”, “Neuropoemas”, “La Conspiración”, “Todos los payasos llevamos la nariz roja en el corazón”, “Alabanza del amor”, “La rinconada de la luna”, “Al fin todo es un peligro” y “El lado oculto de la sonrisa”.

“Apología del beso” (Bonilla Artigas Editores), nos dice Joan Arenas Gadea, no pretende ser un libro de relatos convencional. Partiendo de una serie de narraciones que coquetean entre el ensayo literario y la ficción, presenta un mosaico de historias que nos invitan a reflexionar sobre lo ordinario de los días que dejamos pasar.

"Apología del beso” de Hernán Lavín

Con historias comunes y corrientes: ir a un bar con los amigos, consejos de una chica para besar con furia casi mística, o el elogio de un enamorado a la nariz de una mujer musulmana, hasta relatos disparatados como tener un circo de enanos, o un periplo por las calles de Manhattan con Woody Allen, Lavín Cerda nos obsequia una lectura que incita a pensar sobre la risa, la felicidad, la vida, el amor, el caos, el egoísmo, e incluso la muerte, de una forma muy perspicaz y con una mirada diferente.

Su lector tendrá un viaje literario y filosófico que no sólo va a disfrutar de una prosa ligera, sino que quizá termine con un par de reflexiones en torno a la vida y su propia cotidianidad…