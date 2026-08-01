“Canta Jalisco Canta” 2026 alistan eliminatorias rumbo a la gran final

Con el cierre de la convocatoria de la cuarta edición de “Canta Jalisco Canta” 2026, la Agencia Estatal de Entretenimiento iniciará la etapa de selección para encontrar a la nueva voz del regional mexicano en Jalisco.

Concurso estatal "Canta Jalisco Canta" 2026 (EDGAR QUINTANA)

El concurso reunirá a intérpretes solistas de distintas regiones del estado, quienes participarán en una serie de eliminatorias que se desarrollarán mediante una gira del Tráiler Concert, escenario itinerante que recorrerá diversos municipios para acercar el certamen al talento local.

Concurso estatal "Canta Jalisco Canta" 2026

Las y los participantes competirán con interpretaciones en español dentro de géneros como ranchero, norteño, balada, pop, tropical, banda y mariachi. Tras las fases regionales se llevará a cabo una semifinal, de la que surgirán los finalistas que se presentarán en el Auditorio Benito Juárez, en el marco de las Fiestas de Octubre 2026.

La persona ganadora obtendrá un premio de 100 mil pesos, además de la grabación de un tema musical como parte de un proyecto discográfico y un año de promoción radiofónica.

Concurso estatal "Canta Jalisco Canta" 2026 (EDGAR QUINTANA)

El segundo lugar recibirá 50 mil pesos, la grabación de un tema en estudio, una presentación oficial en un evento aliado y un reconocimiento; mientras que el tercer sitio obtendrá un reconocimiento oficial, además de una entrevista en radio y difusión en plataformas digitales.