“De Vuelta” conquista al público con una íntima velada de flamenco en el Teatro Degollado

La fuerza, la sensibilidad y la cercanía del flamenco se hicieron presentes en la Sala de Cámara del Teatro Degollado con “De Vuelta”, un recital que reunió a decenas de espectadores en una velada marcada por la intensidad artística y la conexión entre los intérpretes y el público.

Recital flamenco “De Vuelta”

Encabezado por el bailaor Rodrigo Robles, el espectáculo apostó por un formato íntimo que permitió apreciar de cerca la expresividad del baile, el cante y la música, en una propuesta que evocó las raíces de esta tradición española sin dejar de incorporar una visión contemporánea.

Sobre el escenario, Robles estuvo acompañado por Fernando Martínez en la guitarra, Santiago Maisterra en el cante y Emilia Gálvez en la percusión. La complicidad entre los cuatro artistas quedó patente en cada interpretación, donde el diálogo entre el zapateado, la guitarra, la voz y el ritmo dio forma a una experiencia llena de emoción.

El montaje reflejó la trayectoria de Rodrigo Robles entre México y España, un recorrido artístico que se traduce en una propuesta que respeta la esencia del flamenco mientras explora nuevas formas de expresión escénica.

Al concluir la presentación, el público respondió con una prolongada ovación, reconociendo la calidad interpretativa de los artistas y el poder de un espectáculo que reafirma la vigencia del flamenco como una manifestación artística capaz de emocionar y conectar con nuevas audiencias.

Recital flamenco “De Vuelta”

Con esta presentación, “De Vuelta” consolidó su propuesta como un recital que celebra el reencuentro con las raíces del flamenco y demuestra que la tradición puede renovarse sin perder su autenticidad.