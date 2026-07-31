Investigan asesinato en Arboledas del Sur

Un hombre fue asesinado a tiros en la Colonia Arboledas del Sur, de Guadalajara, por un individuo que según testigos llevaba el rostro cubierto.

Alrededor de las 12:50 horas de este viernes 31 de julio, fue que ocurrió el homicidio, cuando el ahora occiso se hallaba en el cruce de la Calle Miguel Orozco Camacho con Avenida Ahuehuetes.

El occiso tenía una edad cercana a los 30 años y recibió por lo menos dos disparos en la cabeza y dos en la espalda.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses fijaron en la escena del crimen unos 11 casquillos de bala calibre 9 milímetros.

Existe una versión de que el agresor huyó del sitio en una motocicleta.

La Policía de Guadalajara fue la primera corporación que arribó al lugar de los hechos pero no se ha reportado la captura de algún sospechoso.

La Fiscalía de Jalisco, a través de su unidad de Homicidios Intencionales, deberá seguirle la pista al responsable del asesinato.