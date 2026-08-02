Cae uno de los presuntos sicarios de Valeria Márquez

La Fiscalía del Estado informó la captura de un presunto partícipe en el asesinato de Valeria Márquez, ocurrida el martes 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo por Internet en un plaza comercial de la zona de Valle Real, en Zapopan.

La detención de Iván Martín “N”, considerado por la Fiscalía “como posible coautor material del crimen”, se registró dos días después de que el Gobierno Federal aprehendiera en Atotonilco El Alto, a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, líder de una célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), involucrado en el homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, y un día después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunciara que un hijo del “R1″, identificado como Francisco “N”, le pidió a su padre ordenar el feminicidio de Valeria, por una presunta situación de despecho.

Este domingo 2 de agosto, la Fiscalía de Jalisco dijo que al darle continuidad a las pesquisas del caso de Valeria Márquez, “obtuvo los mandamientos judiciales necesarios para capturar a Iván Martín ‘N’ y desahogar un cateo en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan”.

Indicó que el señalado fue capturado este sábado primero de agosto, a través de un operativo de la Unidad de Feminicidios “en estrecha coordinación con elementos del Ejército Mexicano y Agentes de la Guardia Nacional”.

Agregó que los involucrados en la muerte de la joven utilizaron el día de los hechos dos vehículos para la agresión: una motocicleta y un automóvil color blanco.

Para lograr su escape de la escena del crimen “fueron auxiliados por el vehículo blanco, como se corroboró a través del oportuno monitoreo y seguimiento de las cámaras del C5 y cámaras de video particulares”, señaló la Fiscalía.

Explicó que Iván Martín “N” fue aprehendido “debido a su posible participación previa, durante y posterior al ataque que privó de la vida a la víctima”.

Captura @FiscaliaJal a uno de los presuntos sicario de la influencer Valeria Márquez https://t.co/6yWujTvMiv — La Crónica Jalisco (@cronicajalisco) August 2, 2026

Como parte del operativo para capturar al supuesto sicario, la dependencia estatal informó que desahogó un cateo que permitió localizar “importantes indicios” en un domicilio de la Colonia San Juan de Ocotán, donde se hallaron entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, un par de armas calibres .40mm, y .9mm, así como teléfonos celulares e identificaciones.

Las investigaciones del caso continúan para lograr el total esclarecimiento y determinar la situación legal del detenido.

RECLUYEN AL “R1″ EN PENAL DEL ALTIPLANO

Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, capturado a sangre y fuego por fuerzas federales el pasado jueves 30 de julio en Atotonilco, fue recluido en el penal de alta seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, junto con un presunto cómplice con el que fue detenido ese día.

“La autoridad judicial valoró los argumentos y dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Ramón “N” y Jesús “N”, por su posible participación en los delitos de posesión con fines de comercio en la variante de venta de clorhidrato de metanfetamina, posesión de cartuchos y portación de arma de fuego, ambos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

"El R1"

La FGR lleva aparte, las indagatorias en contra del “R1” por el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, a quien le quitaron la vida el 1 de noviembre de 2025 porque, supuestamente, el munícipe “provocaba” al CJNG con sus acciones en contra de los delincuentes.

Recluyen en penal del Altiplano a "R1" por delitos federales; aparte, se le involucra en el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, y en el feminicidio de la influencer Valeria Márquez pic.twitter.com/JsnMp6QsPY — La Crónica Jalisco (@cronicajalisco) August 2, 2026

Respecto al crimen en agravio de Valeria Márquez, no se ha determinado si será la Fiscalía de Jalisco la que en su momento vincule a padre e hijo por ese feminicidio o si la Fiscalía General de la República (FGR) esté llevando también una indagatoria y posteriormente haga la vinculación o le remita un desglose de sus indagatorias al Ministerio Público de Jalisco.