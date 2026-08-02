Capacitan a mujeres de Tlaquepaque para identificar y prevenir violencia

Durante una jornada realizada en la delegación Las Juntas, alrededor de 400 beneficiarias del programa de bienestar Mujeres Líderes de Esperanza participaron en la conferencia “Reconociendo la violencia, recuperando mi voz”, enfocada en brindar herramientas para identificar distintos tipos de violencia, fortalecer redes de apoyo y promover el acceso a servicios de acompañamiento.

La secretaria de Bienestar de San Pedro Tlaquepaque, Ana Laura Huizar Farías, destacó la importancia de generar espacios de apoyo para mujeres que enfrentan situaciones complejas en sus hogares y comunidades.

“Mujeres que enfrentan día a día grandes desafíos al ser el principal o único sostén económico y emocional de sus familias, y que muchas veces han tenido que hacerlo en medio del dolor, el silencio y el miedo. Por eso, mi saludo viene acompañado de un mensaje claro: no están solas. El Gobierno Municipal las respalda y hará lo necesario para brindarles y facilitarles herramientas y prácticas que fortalezcan su autoconfianza y su capacidad para la toma de decisiones”, afirmó.

Como parte de la actividad, las asistentes participaron en un taller interactivo para identificar los distintos tipos de violencia, comprender el ciclo de la violencia y conocer el uso del violentómetro como herramienta de prevención.

El gobierno municipal informó que la atención a mujeres en situación de violencia se brinda mediante instancias especializadas que ofrecen orientación, acompañamiento psicológico, asesoría jurídica y trabajo social, además de impulsar acciones de prevención, autocuidado y denuncia.

En la actividad también estuvieron presentes la regidora Angelina Jara Robles y la directora del Instituto de las Mujeres e Igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque, Miriam Alejandra Vázquez Casillas.