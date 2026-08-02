Entrega Tlajomulco 80 aparatos auditivos a personas en situación de vulnerabilidad

Un total de 80 personas en situación de vulnerabilidad recibieron aparatos auditivos como parte de un programa impulsado por el Gobierno de Tlajomulco y el DIF Municipal, con recursos recaudados durante la Cena de Gala FICCTlajo 2026 y una aportación del organismo asistencial.

Los beneficiarios fueron seleccionados mediante una convocatoria abierta. Del costo total del programa, el 80 por ciento se cubrió con lo obtenido en el evento de recaudación y el 20 por ciento restante fue aportado por el DIF Tlajomulco. La empresa Phono & Medical participó ofreciendo los dispositivos a un costo preferencial.

Durante la entrega, el alcalde afirmó que este tipo de acciones buscan reducir las condiciones de desigualdad entre la población.

“No puedes hablar de desarrollo, de prosperidad y de mejores condiciones para las familias si no ves por quienes más lo están necesitando en los distintos temas. Se van a entregar estos aparatos para que puedan tener una mejor condición, una mejor escucha, y puedan vivir y desarrollarse mejor. Pero, más allá de eso, lo que buscamos es justicia social”, expresa.

La presidenta del DIF Tlajomulco, Bianca Sunderman Arriero, señaló que cada boleto adquirido para la Cena de Gala se tradujo en un apoyo que permitirá a los beneficiarios recuperar la posibilidad de comunicarse con mayor facilidad y mejorar su calidad de vida.

“Hoy estos aparatos van a cambiar la vida de quienes están aquí sentados. Me ha tocado escuchar muchas historias y me han pedido muchos aparatos; hoy este sueño es realidad. Ahora van a poder escuchar, entablar una conversación, escuchar la lluvia y a sus hijos, entre infinidad de cosas; pero lo que más me motiva es que somos parte de esa bonita historia”.

La directora general del DIF Tlajomulco, Anabel Rubio, destacó que el organismo continuará gestionando recursos para ampliar la cobertura del programa y beneficiar a más personas que requieren este tipo de apoyos.