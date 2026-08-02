Castillo Interior: la galería independiente que abre nuevas puertas al arte contemporáneo

En una ciudad donde la escena artística se encuentra en constante transformación, un pequeño espacio en el barrio de Santa Teresita ha logrado convertirse, en menos de un año, en un punto de encuentro para artistas, coleccionistas, estudiantes y curiosos.

Castillo Interior

Un Castillo para abrir puertas

Castillo Interior no nació como una galería tradicional, sino como una declaración de principios: demostrar que el arte contemporáneo puede ser cercano, abierto y formar comunidad.

Detrás del proyecto están las tapatías Mariana López Diez, María Inés Salcedo y Florencia Pardo, tres amigas que decidieron apostar por un espacio independiente dedicado a promover a la nueva generación de artistas desde Guadalajara.

La galería ocupa el inmueble donde durante varios años funcionó la reconocida House of Gaga, que al abandonar la ciudad buscó que el lugar permaneciera dedicado al arte contemporáneo. Esa coincidencia permitió que un proyecto que las tres socias venían imaginando encontrara finalmente su hogar.

Mariana López y María Inés Salcedo de Castillo Interior

“Castillo Interior nace de una necesidad que veíamos de tener un proyecto de arte contemporáneo que fuera representativo de nuestra generación y que tuviera sus raíces en Guadalajara. Creemos que Guadalajara es una ciudad de artistas y de producción de arte muy interesante y queríamos iniciar un proyecto justamente para promoverlo”, explica Mariana López.

La propuesta llega en un momento en el que Guadalajara continúa consolidándose como uno de los principales centros de arte contemporáneo del país, con una red de galerías, museos y espacios independientes que dialogan entre sí y participan en iniciativas como ART WKND Guadalajara 2026, fortaleciendo la proyección nacional e internacional de la ciudad.

Castillo Interior

El significado detrás del nombre

El nombre de la galería tiene varias capas de significado.

Por un lado, hace referencia al barrio de Santa Teresita, donde se encuentra el espacio. Por otro, al libro “Castillo Interior”, escrito por Santa Teresa de Ávila, una obra que habla del descubrimiento interior a través de distintas “moradas” o puertas espirituales.

Para las fundadoras, esa idea dialoga tanto con el proceso creativo como con la amistad que dio origen al proyecto.

Las tres consideran que el arte también posee una dimensión espiritual y que la figura de Teresa de Ávila representa, además, a una mujer que supo difundir sus ideas en una época compleja, algo con lo que ellas se identifican como un proyecto encabezado por tres jóvenes mujeres.

Castillo Interior

Una galería para mirar antes que comprar

Aunque Castillo Interior funciona como galería comercial, sus fundadoras insisten en que el objetivo principal no es únicamente vender obra.

Su apuesta consiste en eliminar la percepción de que el arte contemporáneo es un espacio reservado para especialistas.

“Consumir arte inicia desde ver la obra, no necesariamente comprarla”, afirma López.

Castillo Interior

Por ello mantienen una política de puertas abiertas, donde cualquier persona puede recorrer las exposiciones, conversar con el equipo y participar en las actividades paralelas que organizan durante cada muestra.

Más que formar compradores, buscan formar públicos.

Cada exposición incluye activaciones como charlas con artistas, talleres, ciclos de cine, presentaciones de poesía y encuentros con otras disciplinas creativas, con la intención de que la galería permanezca viva más allá de la inauguración.

Castillo Interior

Mucho más que una sala de exposiciones

Aunque el visitante encuentra inicialmente una sala principal, Castillo Interior fue concebido como un espacio flexible.

Cuenta con un cuarto destinado a proyectos especiales y otras habitaciones que se abren a iniciativas relacionadas con la moda, la literatura, el diseño y diversas expresiones creativas.

La intención es que distintas comunidades convivan bajo un mismo techo.

Esa visión interdisciplinaria también forma parte de su identidad.

Las fundadoras consideran que el arte contemporáneo dialoga naturalmente con otras formas de creación y que esos cruces enriquecen tanto a los artistas como al público.

Castillo Interior

Dar voz a una generación

En apenas un año de actividades, Castillo Interior ha organizado cinco exposiciones y ha comenzado a construir una comunidad de artistas locales e internacionales.

Entre quienes han colaborado con la galería se encuentran el fotógrafo tapatío Daniel Jáuregui, la pintora Fernanda Leaño, la artista polaca Karolina Ciecholewska, quien realizó una residencia en Guadalajara, así como la española María Esteve, invitada para desarrollar un proceso de producción en la ciudad.

La galería también ha establecido vínculos con el prestigioso taller de Cerámica Suro, de los talleres más importantes del país y del mundo para residencias de artistas contemporáneos, con el propósito de fortalecer el intercambio creativo entre Guadalajara y otras ciudades.

Las fundadoras aseguran que buscan construir relaciones de largo plazo con los artistas que representan, acompañando su crecimiento profesional y aspirando, en el futuro, a posicionar su trabajo en museos, ferias y proyectos internacionales.

Castillo Interior

Independencia con vocación de crecer

Sostener una galería independiente nunca resulta sencillo.

Actualmente el proyecto se financia principalmente mediante la venta de obra, aunque sus impulsoras reconocen que también exploran convocatorias y fondos que permitan desarrollar proyectos paralelos.

Sin embargo, consideran que la sustentabilidad no debe medirse únicamente desde lo económico.

Después de casi un año de operación, destacan el crecimiento de la comunidad que han construido, el interés que ha despertado el espacio y las colaboraciones que han logrado consolidar.

Su objetivo sigue siendo el mismo con el que comenzaron: convertirse en un referente para su generación y demostrar que Guadalajara no es periferia dentro del arte contemporáneo mexicano, sino un territorio con identidad propia capaz de dialogar con cualquier escena artística internacional.

Castillo Interior

Una exposición que acompaña su primer aniversario

Mientras Castillo Interior se prepara para cumplir su primer año de actividades durante agosto, la galería mantiene en exhibición su quinta exposición, reafirmando una programación que ha privilegiado tanto a creadores locales como a artistas provenientes de otros países que desarrollan procesos creativos en Guadalajara.

Cada muestra se complementa con actividades públicas que buscan ampliar la conversación alrededor de las obras y fortalecer el vínculo entre artistas y visitantes, una dinámica que se ha convertido en uno de los sellos distintivos del proyecto.

Con esa fórmula —arte contemporáneo, comunidad y puertas abiertas— Castillo Interior celebra su primer aniversario consolidándose como una de las propuestas independientes más jóvenes y prometedoras de la escena cultural tapatía.

Castillo Interior

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