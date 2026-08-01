Cuatro cantautores españoles

En honor a la selección española, ganadora del pasado Mundial de Futbol, este Cromañón está dedicado a cuatro cantautores de ese país cuyas composiciones bien vale la pena escuchar. Y si alguien aún no los conoce, esta puede ser una buena oportunidad para descubrirlos. Seguro que no se va a arrepentir.

Joan Manuel Serrat

Joan Manuel Serrat

Nació en 1943, en la ciudad de Barcelona. Es cantautor y poeta, reconocido tanto por la calidad de sus letras como por haber musicalizado la obra de algunos de los principales poetas españoles y latinoamericanos. También ha sido un firme defensor de la lengua catalana y una de las figuras precursoras del movimiento Nova Cançó. A lo largo de su carrera ha grabado 32 discos de estudio, además de varios álbumes en vivo, tanto en catalán como en español. Durante la dictadura franquista vivió un exilio temporal debido a su defensa de la libertad. Realizó giras memorables, entre ellas Dos pájaros de un tiro, junto a Joaquín Sabina. Por su trayectoria musical y discográfica recibió la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y, en 2024, fue distinguido con el Premio Princesa de Asturias de las Artes. Hace poco tiempo se despidió de los escenarios. Entre sus canciones más representativas se encuentran “Cantares”, “Mediterráneo”, “La saeta” y “Canción infantil”.

“Y bueno, pues, un día más que se va colando de contrabando. Y bueno, pues, adiós a ayer y cada uno a lo que hay que hacer”.

José Luis Perales

José Luis Perales

Nació en Castejón, Cuenca, el 18 de enero de 1945. Es cantautor, poeta y productor discográfico, considerado uno de los autores más prolíficos y destacados de la música española. Sus letras, de profundo carácter poético, abordan temas como el amor, la nostalgia y la paz. A lo largo de su trayectoria ha publicado 27 producciones musicales y registrado más de 510 canciones en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo. Debutó en 1973 con el álbum Mis canciones y ha recibido más de 100 discos de oro y de platino. Su tema “Porque te vas”, popularizado por Jeanette, ha sido versionado por más de 40 artistas en países como Francia, Alemania, Inglaterra y Japón. Tan solo hasta 2004, se estimaba que esta canción había vendido más de cuatro millones de copias en Alemania Occidental y Austria. Entre sus composiciones más conocidas se encuentran “Cosas de doña Asunción”, “Dime”, “El pregón”, “¿Y cómo es él?” y “Me llamas”.

“Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama. De domingos de futbol metida en casa”.

Luis Eduardo Aute

Luis Eduardo Aute

Nació en Manila, Filipinas, el 13 de septiembre de 1943 y murió en Madrid el 4 de abril de 2020. Además de cantautor, destacó como escritor, pintor y director de cine. Hablaba español, inglés, catalán, francés, italiano y tagalo. En México se le conoce principalmente por su faceta de cantautor, aunque sus discos comenzaron a editarse de manera regular en el país apenas hace algunos años. Sin embargo, desde finales de la década de los sesenta varios intérpretes ya habían dado a conocer sus composiciones en toda Latinoamérica. A lo largo de su carrera grabó más de 30 discos de larga duración, además de varios álbumes en vivo y recopilatorios. Publicó nueve libros de poesía. También tuvo una destacada participación en el cine: dirigió dos largometrajes, realizó más de diez cortometrajes y compuso la música para diversos cortos y largometrajes. Como pintor realizó 29 exposiciones individuales y 13 colectivas. Entre sus canciones más representativas se encuentran “Alevosía”, “Libertad”, “De alguna manera” y “Sin tu latido”.

“Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma. Y es verdad, porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra. Y le hablo y le suelto, una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca”.

Víctor Manuel

Víctor Manuel

Nació en Mieres, Asturias, el 7 de julio de 1947. Es, además de mi cantautor favorito, cantante, compositor, productor musical y productor de cine. Casado con la también artista Ana Belén, forma junto con ella una de las parejas más representativas de la transición española hacia la democracia. En sus inicios como cantautor, sus canciones hablaban de la vida rural, la libertad y la justicia. Con el paso del tiempo, su obra evolucionó hasta convertirse en una serie de pequeñas crónicas de la vida moderna, reflejando sus distintas etapas y décadas. En 2022 fue galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, otorgada por el Ministerio de Cultura de España. Hasta la fecha ha publicado 29 discos de estudio, además de 10 trabajos en colaboración con otros artistas, varios de ellos grabados en vivo, así como seis álbumes registrados durante sus conciertos. Continúa en activo y actualmente realiza una gira por diversas localidades de su natal España. Entre sus canciones más conocidas se encuentran “De una sola manera se pronuncia tu nombre”, “Quiero abrazarte tanto”, “Cruzar los brazos” y “Sólo pienso en ti”.

“Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal, porque entre los dedos a su padre, como un pez, se le escurrió. Hace un mes cumplió los veintiséis. Solo pienso en ti”.

FRASE

“Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”, Joan Manuel Serrat.

DATO

Si quieres escuchar estas y otras canciones, no te pierdas este y todos los jueves de las 21:00 a las 22:30 hrs, por Radio Infinito 1316 (www.infinito1316.com) y Alba Radio Guanajuato (www.albaradioguanajuato.com), el programa Crónicas del Cromañón con pura música fine.