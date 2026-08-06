Desaparecen 26 menores durante julio; aún buscan a 21

Vicefiscal de desaparecidos, Blanca Trujillo Cuevas

De los 26 casos de desaparición de menores de edad que se conocieron durante julio en Jalisco, cinco han aparecido sanos y salvos, pero aún se continúa la búsqueda de 16 en este estado y de otros cinco en otras entidades de la República.

La vicefiscal en Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Trujillo Cuevas, informó dicha situación y argumentó que los cinco casos remitidos a otras estados se debió a que ”la ubicación o la última conexión que pueden haber tenido estos adolescentes pues fueron en otra entidad federativa; conforme a derecho, lo que procede es que las carpetas de investigación se remitan a la entidad donde se ubica la última conexión, la última interacción de la persona desaparecida”

La funcionaria estatal dijo que en esos cinco casos se puede presumir que hubo reclutamiento ilegal, y que en algunos de los que se quedaron bajo investigación de Jalisco, pudiera haber indicios de una situación similar, pero señaló que por el momento no se puede especular y se debe avanzar en las indagatorias.

Aclaró que en los casos remitidos a otros estados, se mantiene la colaboración por parte de Jalisco.

EXTIENDEN INVESTIGACIÓN POR VECINAS DE ACATLÁN QUE RECIBIERON OFERTA DE EMPLEO EN PUERTO VALLARTA

En la rueda de prensa semanal sobre temas del Gabinete de Seguridad, la vicefiscal Trujillo Cuevas abordó -aparte de los 26 menores desaparecidos en el mes de julio pasado- otro caso que está vigente: el de las jóvenes Violeta Alejandra Santana Bueno, de 21 años, y Melissa Anahí Carranza Contreras, de 19, quienes salieron de Acatlán de Juárez, en donde ambas viven, para ir a Puerto Vallarta por una supuesta propuesta de trabajo.

La funcionaria indicó que en las investigaciones en busca del paradero de ambas chicas participan, además de la Fiscalía del Estado, la policía municipal del puerto y el sistema C5 Jalisco.

Manifestó que se presume que las dos jóvenes pudieron trasladarse en transporte público y haber arribado a la central camionera de Puerto Vallarta, y que fue ahí donde se perdió el contacto con ellas.

Violeta Alejandra y su amiga Melissa Anahí están ilocalizables desde el pasado 27 de julio, luego de que recibieron la supuesta oferta de trabajo.