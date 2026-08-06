Lanzan Jalisco Agroempresarial para impulsar la innovación y competitividad del campo

Con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector agropecuario, el Gobierno de Jalisco presentó la convocatoria Jalisco Agroempresarial, un programa que brindará capacitación, mentorías y herramientas de innovación para que productoras y productores del estado fortalezcan sus negocios, incrementen su rentabilidad y adopten prácticas sostenibles.

La estrategia es impulsada de manera conjunta por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco), a través de la Red de Centros de Innovación (REDi). La capacitación se desarrollará durante dos meses en los REDi de Tomatlán, Lagos de Moreno, Zapotlán el Grande y Ocotlán, con un modelo que combinará sesiones presenciales y virtuales.

Programa Jalisco Agroempresarial para impulsar la innovación en el campo

La secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Fanny Guadalupe Valdivia Márquez, destacó que el programa busca acercar la innovación a uno de los sectores estratégicos de la economía jalisciense, al tiempo que ofrecerá conocimientos sobre opciones de financiamiento, administración, tecnología y desarrollo empresarial.

“A través de los REDi operamos el programa Jalisco Agroempresarial; acercamos innovación, capacitación y herramientas para que agreguen valor a sus productos, fortalezcan sus negocios y aprovechen nuevas oportunidades de crecimiento con una visión sostenible y competitiva”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, Eduardo Ron Ramos, explicó que la iniciativa pretende impulsar un cambio de visión en el campo, al promover una gestión más eficiente de los agronegocios y una mejor planeación de la producción.

“Queremos que el campo jalisciense se supere, que con esta capacitación puedas diseñar estrategias que te permitan mejorar tu rentabilidad, reduciendo tus costos, planeando tus ciclos, incorporando nuevas tecnologías y cuidando el medio ambiente. Esa es la diferencia entre sobrevivir un año y crecer todos los años”, señaló.

Programa Jalisco Agroempresarial para impulsar la innovación en el campo

El programa contempla seis sesiones especializadas de 120 minutos —tres presenciales y tres virtuales—, además de dos mentorías personalizadas, diagnósticos técnicos con análisis de suelo, calidad del agua y datos climatológicos, así como actividades de vinculación entre participantes. Los contenidos abarcarán temas como gestión financiera, inteligencia productiva, toma de decisiones, comercialización, acceso a mercados, cumplimiento normativo y módulos especializados de acuerdo con el subsector agropecuario de cada región.

Las personas interesadas podrán registrarse hasta el 18 de agosto. Con esta iniciativa, el Gobierno de Jalisco busca consolidar un campo más productivo, competitivo y sustentable, dotando a las y los productores de herramientas para generar mayor valor agregado, reducir el impacto ambiental y responder con mayor éxito a las exigencias del mercado.