Invierte Tlajomulco 10.4 mdp en rehabilitar vialidades en Silos y Capulín

El Gobierno de Tlajomulco inició la rehabilitación de vialidades en el fraccionamiento Los Silos y la comunidad de El Capulín, obras que representan una inversión conjunta de 10.4 millones de pesos y que buscan mejorar la movilidad y las condiciones de la infraestructura urbana.

Durante una gira de trabajo, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, dio el banderazo de arranque a los proyectos, que forman parte del programa permanente de rehabilitación de calles y avenidas del municipio.

En Los Silos comenzarán los trabajos en las calles Antonio de Arellano, Juan Correa, Morlete Ruiz y un tramo de la avenida de Los Silos.

“Venimos hoy a decirles que vamos a arrancar la calle Juan Correa, que vamos a arrancar Morlete, que vamos a arrancar la parte que nos falta de avenida de Los Silos y Antonio de Arellano. Nomás de un solo trancazo vamos a arrancarlas, porque la gente de Silos se merece eso y mucho más”.

El director general de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, informó que el proyecto contempla la renovación con concreto hidráulico de la calle Antonio de Arellano, así como la rehabilitación con carpeta asfáltica de las demás vialidades, además de la intervención de banquetas y señalamiento.

“Nada más para que nos demos una idea: ya son más de 32 mil 500 metros cuadrados intervenidos aquí en Silos; casi 42 millones de pesos entre la unidad, las vialidades y el ingreso. Es algo importantísimo. Pocas veces se ha hecho esta inversión, al menos en esta zona”.

La inversión para esta etapa en Los Silos asciende a 4.4 millones de pesos y se suma a los 35.5 millones destinados el año pasado para la rehabilitación de distintas calles del fraccionamiento.

Posteriormente, las autoridades dieron inicio a la rehabilitación integral de la calle Nicolás Bravo, en la comunidad de El Capulín, donde se invertirán 6 millones de pesos.

Durante el acto, el alcalde afirmó que la distribución del presupuesto de obra pública busca atender zonas que requieren mayor inversión en infraestructura.

“Cuando el recurso público se distribuye de manera responsable y se distribuye para que llegue a lugares donde no ha llegado o donde falta llegar, y donde hay condiciones diferentes entre los ciudadanos, pues es cuando de veras estamos actuando con un alto sentido de responsabilidad”.

De acuerdo con el proyecto ejecutivo, la intervención contempla la construcción de empedrado zampeado, banquetas accesibles, renovación de redes de agua potable y drenaje, alumbrado público y la incorporación de arbolado.

El director de Obras Públicas explicó que la vialidad será reconstruida para mejorar la accesibilidad y la seguridad de peatones y automovilistas, además de reforzar su capacidad para soportar el tránsito de vehículos pesados.