Retiran basura y llantas de camino rural en La Calerilla para reducir riesgos sanitarios

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, supervisó un operativo de limpieza en el Camino El Colomo, ubicado en la comunidad de La Calerilla, con el propósito de mejorar las condiciones de esta vialidad rural y reducir riesgos sanitarios durante la temporada de lluvias.

La alcaldesa explicó que la intervención respondió a una solicitud de ejidatarios y vecinos de La Calerilla y Santa Anita, quienes habían reportado la acumulación de basura, llantas y maleza a lo largo del camino.

“La demanda que nos han hecho es limpiar el camino. Hemos encontrado una cantidad impresionante de llantas abandonadas; como es un camino ejidal, se presta para que dejen llantas y basura. Tenemos una estrechez del camino por la basura y también por la maleza que crece, lo cual genera inseguridad y problemas sanitarios, porque esas llantas almacenan agua de lluvia y se convierten en criaderos de mosquitos”.

Limpieza Tlaquepaque (Gobierno Tlaquepaque)

En el operativo participaron las direcciones de Desarrollo Agropecuario, Parques y Jardines, Aseo Público y Servicios Públicos, además de personal de la Academia Municipal, autoridades ejidales y voluntarios.

“Desde muy tempranito estamos aquí trabajando con todas estas áreas para recuperar esta vía, tenerla mucho más digna y más transitable. Vamos a seguir trabajando, pero también hacemos un llamado a la ciudadanía para que nos ayude a cuidar este camino y evitar que se vuelva a tirar basura”.

Durante la jornada se retiraron llantas y residuos sólidos, se realizó poda de maleza y limpieza de los márgenes del camino con apoyo de maquinaria pesada, camiones de volteo y unidades de Aseo Público.

Las labores abarcaron aproximadamente un kilómetro del Camino El Colomo e incluyeron trabajos de desazolve y limpieza en los callejones ubicados junto a las parcelas para mantener libre el paso y disminuir focos de infección.

El gobierno municipal informó que la Dirección de Desarrollo Agropecuario realiza de manera permanente trabajos de mantenimiento en los caminos de los nueve ejidos de Tlaquepaque, con al menos dos intervenciones al año en cada uno de ellos, además de atender solicitudes extraordinarias cuando las condiciones lo requieren.