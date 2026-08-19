Música nueva

La televisión fue, por muchos años, la principal herramienta para producir fenómenos musicales e ídolos. Los nuevos artistas llegaban a los programas más populares para poder pegar, y es que el alcance y el poder de la televisión eran, en ese entonces, prácticamente sin competencia.

Hassel y Andrei Fuenqui

En segundo lugar estaba la radio, la otra opción de éxito asegurado. La repetición constante de las canciones hacía que, a fuerzas, gustaran al público.

Se hablaba de la payola, que no era otra cosa que dar buenas cantidades de dinero a las estaciones de radio o a los programas de televisión para asegurar que su artista triunfara.

Eso era labor de las disqueras, que eran dueñas y señoras del mundo de la música. Muchos artistas no tuvieron acceso a las ganancias millonarias por culpa de contratos engañosos.

Pero todo cambió a partir de la llegada de los teléfonos inteligentes y las plataformas digitales para escuchar música, además del famoso YouTube, al que todo mundo puede acceder.

Cada día surgen nuevos artistas con millones de vistas en sus videos y millones de reproducciones de sus canciones.

No hay nada escrito y cualquiera puede gozar del éxito y ganar mucho dinero.

El siguiente es un nuevo proyecto musical que tal vez se haga inmensamente exitoso. Uno nunca sabe.

Hassel y Andrei Fuenqui

Hassel y Andrei Fuenqui

“Los Fuenqui”

Originarios de la ciudad de Guadalajara, los gemelos de 18 años de edad ya cuentan con una trayectoria de más de 10 años en la industria del entretenimiento nacional.

Desde ser parte del elenco de “Amores con trampa” (Televisa, 2013), hasta participar en algunos festivales y concursos musicales, esto solo por mencionar una parte de lo versátiles que son.

Los Fuenqui

Ellos son cantantes, actores, imagen de varias marcas, creadores de contenido y modelos.

“Los Fuenqui”, mejor conocido como este dúo de pop en español, cuentan con cuatro sencillos: “Doble 6”, “Mi suerte”, “Mi vecina” y el cuarto sencillo que promocionan actualmente, “Pa’ estos males”.

Este último marca un inicio importante para ellos, ya que tienen el control total de su proyecto musical y lo realizan de forma independiente.

“Pa’ estos males” es un video que ya está disponible en todas sus redes sociales.

Los Fuenqui

Tal vez estamos ante un nuevo fenómeno musical. Las plataformas digitales han cambiado las reglas del juego y hoy, como nunca antes, el público tiene la última palabra.

Uno nunca sabe.

https://www.youtube.com/watch?v=LwffLyrFgZE