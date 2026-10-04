Ofrece Hospitalito Zapopan estudios de mama a bajo costo durante octubre

El Hospitalito Centro ofrecerá durante octubre un paquete de estudios para la detección oportuna del cáncer de mama por 500 pesos, como parte de su campaña Mes Rosa.

La promoción estará vigente del 5 al 31 de octubre e incluye mastografía, ultrasonido de mama y consulta de Clínica de Mama, dirigida principalmente a mujeres y hombres de 40 años y más.

Brenda Gorety Hernández Martínez, ginecóloga del Hospitalito Centro, explicó que a partir de los 40 años aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama, por lo que recomendó realizar estudios de tamizaje de manera periódica.

“Todas las mujeres por el hecho de tener glándulas mamarias tenemos el riesgo de padecer cáncer de mama, se ha visto que a partir de los 40 años el riesgo aumenta y es por eso que se busca el tamizaje general a partir de esta edad”, explicó.

Aunque el cáncer de mama es menos frecuente en hombres, la especialista señaló que también pueden desarrollarlo. En particular, la campaña contempla a hombres con antecedentes familiares de primer grado o que tengan alguna mutación conocida.

“¿Quiénes tienen más riesgo? Hombres que tengan familiares de primer grado con antecedente de cáncer de mama o que se conozcan con alguna mutación”, precisó.

Hernández Martínez explicó que la combinación de mastografía y ultrasonido permite detectar alteraciones que todavía no pueden identificarse mediante la palpación.

“De manera general todas las mujeres debemos de hacernos nuestra exploración una vez al mes, pero esto permitiría únicamente identificar diferencias que fueran palpables. Una vez que un hallazgo es palpable, nos habla de que ya está avanzada la enfermedad. La ventaja que nos dan los estudios integrales de mama como el ultrasonido y la mamografía es identificar lesiones que pueden ser desde milímetros y hacer un diagnóstico oportuno”, remarcó.

La especialista agregó que detectar el cáncer en etapas tempranas mejora el pronóstico y puede permitir que el tratamiento médico sea menos invasivo.

Las personas que sean diagnosticadas con cáncer de mama durante esta campaña serán referidas al Instituto Jalisciense de Cancerología para continuar con su atención.

El Hospitalito Centro se encuentra en Ramón Corona 500, colonia Centro, Zapopan, Jalisco. Para acceder a la promoción es necesario acudir a la ventanilla de Rayos X para agendar los estudios y, posteriormente, recibir una cita en la Clínica de Mama con los resultados.