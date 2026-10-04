Entregan 441 títulos y escrituras a familias de Tlaquepaque

Un total de 441 familias de San Pedro Tlaquepaque recibieron títulos de propiedad y escrituras como parte de un proceso de regularización de predios realizado en coordinación con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) y el Registro Agrario Nacional (RAN).

De los documentos entregados, 200 fueron expedidos por el Gobierno de Tlaquepaque, 70 por el RAN y 171 corresponden a escrituras emitidas por el INSUS.

La entrega se realizó en el Jardín Hidalgo, donde la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, señaló que la regularización patrimonial trasciende la entrega de un documento, particularmente en los casos de familias que han llevado el proceso durante varios años.

“No es un impacto sólo para una persona, es la familia, familias enteras que hoy reciben una buena noticia, que hoy podrán platicarles a sus hijas, a sus hijos, porque no es un impacto sólo para una persona, la persona que aparece o las personas que aparecen en el documento, es la familia, son las generaciones venideras y detrás de ellos esas historias de esfuerzo, de ilusión”, señaló.

Las familias beneficiadas pertenecen, entre otras, a las colonias La Cofradía, Valle de la Misericordia, San Martín de las Flores, Las Liebres, Toluquilla y Ex Haciendas del Cuatro.

Pérez Segura sostuvo que contar con la documentación permite a las familias acreditar legalmente la propiedad de sus viviendas, disponer de ellas y establecer con certeza su transmisión a futuras generaciones. También reconoció que los procesos de regularización implican trámites legales y administrativos que pueden prolongarse durante años.

La alcaldesa planteó que la regularización de predios urbanos forma parte de las acciones relacionadas con el ordenamiento territorial y la atención de familias que han vivido durante años con incertidumbre sobre la propiedad de sus viviendas. Por parte del INSUS, el representante regional para Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán, José Manuel Salvador Sánchez Gómez, informó que antes de esta jornada el instituto había entregado 126 escrituras en el municipio.

El funcionario adelantó que se buscará acelerar los procesos de regularización para alcanzar entre 900 y mil escrituras adicionales para familias de Tlaquepaque antes de que termine el año.

En el acto participaron también el síndico municipal, José Luis Monterde Ramírez; el secretario de Planificación, Análisis y Gestión Urbana y procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, Noé Saúl Ramos García, además de representantes de las instituciones involucradas en los procesos de regularización.