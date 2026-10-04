Acuerdan Tlaquepaque y Expo Ganadera evitar apología del delito en espectáculos

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, encabezó la firma de un acuerdo con los organizadores de la Expo Ganadera 2026 para evitar expresiones que hagan apología del delito durante el evento, que se realizará del 9 al 31 de octubre.

El documento fue firmado por José Antonio Ruelas Pérez, presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, y Laura Chávez López, representante de la empresa de espectáculos Snow Corp. Representantes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano participaron como testigos.

El acuerdo establece que durante las presentaciones no deberán utilizarse canciones, expresiones verbales, imágenes, elementos físicos, recursos visuales o auditivos, ni cualquier otra forma de expresión que implique apología del delito.

Pérez Segura señaló que el municipio asumirá la supervisión de las disposiciones acordadas y sostuvo que no se trata únicamente de evitar la normalización de conductas delictivas, sino también su exaltación.

“Queremos mostrar la importancia de que todas y todos nos sumemos en esta lucha contra la normalización del delito y, peor aún, contra la apología del delito, porque no es nada más permitir su normalización, sino incluso exaltarlo”, señaló.

La alcaldesa indicó que el acuerdo fue alcanzado mediante diálogo con los organizadores y reconoció la disposición de la Unión Ganadera y de la empresa encargada de los espectáculos para establecer estas condiciones.

En las labores de supervisión participarán las áreas municipales de Seguridad Pública, Protección Civil, Movilidad e Inspección y Reglamentos.

Por su parte, José Antonio Ruelas Pérez manifestó la disposición de la Unión Ganadera Regional de Jalisco para cumplir con las condiciones establecidas y evitar cualquier expresión que promueva la apología del delito.

Los organizadores también deberán informar a los artistas, grupos musicales, equipos técnicos y personal de staff que participen en la Expo Ganadera sobre la obligación de cumplir con este acuerdo durante sus presentaciones.

El documento deja establecido que el incumplimiento de estas disposiciones será responsabilidad de quienes intervengan en las presentaciones, sin responsabilidad para el municipio de San Pedro Tlaquepaque.