Conmemoran en Tlaquepaque 15 años de Morena en Jalisco

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, llamó a mantener la organización y el trabajo colectivo de Morena en Jalisco, durante un acto conmemorativo por los 15 años del movimiento realizado en el Jardín Hidalgo.

Ante cientos de asistentes, Pérez Segura hizo un recuento del desarrollo de Morena desde su conformación como asociación en 2011 hasta su llegada a la Presidencia de México en 2018 con Andrés Manuel López Obrador.

La alcaldesa también destacó la actual etapa del movimiento bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, a quien reconoció como referente de Morena y del llamado Humanismo Mexicano, además de destacar que es la primera mujer en ocupar la Presidencia de la República.

En su intervención, Pérez Segura sostuvo que Tlaquepaque mantiene presencia en distintos espacios de representación política y planteó que los objetivos que, dijo, dieron origen al movimiento requieren de participación colectiva.

“Gran ejemplo y orgullo. Y de la mano de ella seguimos conquistando espacios, y hoy Tlaquepaque es territorio de transformación en Jalisco. Tenemos una gran y digna representación en el Senado, en el Congreso, en la Cámara de Diputados y de Senadores, en el Congreso local, en los municipios, y esta batalla sin embargo es de todas y todos juntos, por eso estamos aquí, para recordar que el objetivo final sigue inmutable, es el mismo, lograr la justicia social, el bienestar de las y los mexicanos, de las y los jaliscienses, de las y los tlaquepaquenses”, apuntó.

La presidenta municipal sostuvo que la continuidad del proyecto político depende de la organización de militantes, representantes y simpatizantes, y llamó a mantener la unidad para impulsar el trabajo de Morena en el estado y en el municipio.

Al encuentro acudieron integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Jalisco, diputadas y diputados locales, regidoras y regidores, además de representantes del partido en distintos espacios de gobierno; el senador Carlos Lomelí; la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, Erika Pérez García, y los regidores de Tlaquepaque Jonathan Valadez, Pepe Ramírez, Alejandra Vadillo, Angelina Jara, Cristina Carrasco y Mario Martínez.